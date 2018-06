Shawn Mendes und BTS spannen zusammen

K-Pop ist längst nicht mehr nur in Südkorea ein Thema: Mit der Boyband BTS hat die Popmusik aus dem Land der Morgenröte endgültig den Weg in den Westen geschafft. Ihr Album «Love Yourself: Tear» ist das erste K-Pop-Werk, das es an die Spitze der US-Albumcharts geschafft hat.

Ende Mai brachte Shawn Mendes sein selbstbetiteltes drittes Album raus. Die Platte schaffte es in der Schweizer Hitparade auf Platz eins. (Bild: Keystone/AP/Charles Sykes) Ende Mai brachte Shawn Mendes sein selbstbetiteltes drittes Album raus. Die Platte schaffte es in der Schweizer Hitparade auf Platz eins. (Bild: Keystone/AP/Charles Sykes)

Auf den Zug der trendigen koreanischen Musik will nun auch Shawn Mendes (19) aufspringen. Der Musiker hat in einem Interview mit dem kanadischen Radiosender Kiss 92.5 verraten, dass er und die sieben Mitglieder von BTS planen, einen gemeinsamen Song aufzunehmen. «Es wird passieren. Ich verspreche es», sagt Mendes.

Wieso es jedoch schwierig ist, das Projekt in die Tat umzusetzen, siehst du oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

