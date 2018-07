Sie haben ihr erstes Mal in der Schweiz

In einer Woche wird Luzerns Innenstadt wieder zur Sommer-Showbühne: Rund ums Seebecken gibt es am Blue Balls Festival während neun Tagen über 100 Konzerte, in einem wohlgegorenen Mix von nationalen und internationalen Künstlern.

Grosse bis legendäre Namen wie LP, Asaf Avidan, Tom Odell, Jessie J, Alanis Morissette, Eels oder Züri West teilen sich dabei die acht Bühnen des Festivals mit aufstrebenden Künstlern wie Joel Baker, Black Pistol Fire, Marius Bear oder Keir – dem diesjährigen Blue Balls Face.

Über 20 Konzerte sind dabei Schweizer Premieren. In der Bildstrecke oben zeigen wir einige der vielversprechendsten Neulinge. Talent Buyer Thomas Gisler, der sich beim Blue Balls um das Booking der Bands kümmert, empfiehlt übrigens die Show von Delgres auf der Pavillon-Bühne. «Mein Geheimtipp. Eine sensationelle Mischung aus Blues, Soul und urbanen Stilrichtungen.»



(fim)