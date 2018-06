The Carters – Beyoncé und Jay Z in der Paartherapie

Hier präsentieren wir dir wöchentlich ein neues Album und ein frisches Musikvideo. Zudem verschenken wir Tickets für ein Konzert, das wir Musikentdeckern wärmstens empfehlen.

Umfrage Gehen dir Beyoncé und Jay Z langsam auch auf den Geist? Nein, ich finde es wirklich beeindruckend, wie sie ihre privaten Probleme ausschlachten.

Ja, die zwei sollen sich mal zusammenreissen.

Mein eigenes Liebesleben ist zu chaotisch, um mir Gedanken über den schiefen Haussegen zweier reicher Popstars zu machen.



Album der Woche: The Carters – «Everything is Love»

Vier Jahre sind vergangen, seit Solange Knowles, die Schwester von Beyoncé, in einem Lift auf Jay Z losging. Das zugehörige Überwachungskamera-Video stand für eine handfeste Ehekrise beim wohl mächtigsten Paar im Showbusiness.

Beyoncé deutete auf ihrem Album «Lemonade» (2016) an, dass eine Affäre die Probleme verursacht hatte, Jay Z spielte im Anschluss auf seinem «4:44» (2017) den geläuterten Ehemann. Nun ist, parallel zur gemeinsamen Tour, ein Kollabo-Album der Carters erschienen, das die Geschichte noch einmal aufrollt.



Legendär: Jay Z bekommt von Solange Knowles eins aufs Maul. (Quelle: Youtube/TMZ)

«Wir haben unsere Kunst als Therapie genutzt», sagt Jay Z über «Everything is Love». Schön und gut, langsam wirkt das Carter-Duo trotzdem wie dieses eine Pärchen, das permanent seinem ganzen Umfeld erzählen muss, was für ein tolles Team es doch ist. Beyoncé ist die Queen und Jay Z liegt ihr zu Füssen, wenn er etwa in «Heard About Us» einen auf ehrfürchtigen Fanboy macht: «It's Beyoncé – oh my God!»

Musikalisch stimmt die Chemie dafür. «Everything is Love» klingt viel Hip-Hop-lastiger als Beyoncés Solo-Releases: «713» spielt unverkennbar auf Dr. Dres Klassiker «Still D.R.E.» an und mit «Black Effect» weben die beiden ein starkes politisches Statement in die Liebesgeschichte ein.

Aus der Erzählung um die brüchige Ehe ist nun bereits eine ganze Trilogie entstanden. «Everything is Love» bildet einen versöhnlichen und musikalisch hochwertigen Schlusspunkt – jetzt ist aber auch mal gut.

Video der Woche: Kaufmanns depressiver Sonntag

Kaufmann ist der aktuelle Geheimtipp des Mundart-Rocks. Mit «Pizza und Tinder» ist nun die zweite Single seines Debütalbums erschienen. Das Video steht für den frustrierenden Alltagstrott, den wohl so ziemlich jeder Mittzwanziger kennt: «Jeda Sunntig deprimiart – probiarsch es mit Pizza und Tinder», singt Kaufmann gelangweilt auf dem Sofa. Diesen Donnerstag spielt er am Openair St. Gallen.



Sonntags ein bisschen Tinder streicheln – macht man auch im Bündnerland. (Quelle: Youtube/Kaufmann)

Konzerttipp: Gorillaz auf dem Gurten

Gurtenfestival; 11. bis 14. Juli; Bern.

Der Festival-Sommer ist eröffnet. Mitte Juli findet mit dem Gurtenfestival eines der grössten Schweizer Openairs statt – inklusive neuen Bühnen-Standorten, eigenem Bierhumpen und Gratis-Workout beim Erklimmen des Berner Hausbergs.

Mit den Gorillaz hat sich das Gurtenfestival zudem einen bildgewaltigen Headliner gesichert. Zum wilden, aber trotzdem runden Stilmix aus Britpop, Hip-Hop und Soul lässt die Truppe um Blur-Kopf Damon Albarn live Comic-Visuals laufen. Ähnlich eindrücklich fällt die Lichtshow von alt-J aus – und Kraftklub veranstalten einen wüsten Moshpit. Das muss man gesehen, ach, erlebt haben. Darum bringen wir dich gratis hin.

Wir verlosen zwei Viertagespässe fürs Gurtenfestival!

Schicke zur Teilnahme ein Mail an konzerte@20minuten.ch – ausgelost wird am Mittwochabend um 18 Uhr.



In der neuen Gorillaz-Single «Humility» können wir den Festival-Sommer förmlich riechen. (Quelle: Youtube/Gorillaz)

(nei/shy)