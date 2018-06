«Wie würdest du gern sein?»

Kaum zu glauben, dass mittlerweile über vier Jahre vergangen sind, seit Tiziana Gulino die zweite Staffel von «The Voice of Switzerland» gewonnen hat. Damals war sie mit 17 Jahren noch ein Teenager. Mittlerweile ist die Zürcher Unterländerin 21 – und hat sich musikalisch weiterentwickelt.

Umfrage Bist du zufrieden mit dir selbst? Ja, absolut.

Ein paar Makel habe ich schon.

Nein, es gibt vieles, was ich ändern würde.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

«Ich habe mir mit dem neuen Album bewusst Zeit gelassen», sagt sie im Gespräch mit 20 Minuten. An den Songtexten habe sie aktiv mitgearbeitet und Themen gewählt, die ihr persönlich am Herzen liegen.

«In was für einer Welt leben wir denn?»

«Mich hat eine Frage, die mir ein kleines Mädchen einmal gestellt hat, sehr beschäftigt», so Tiziana, «sie wollte von mir wissen, wie ich gern sein würde.» Die Unterhaltung hat die Sängerin nachdenklich gestimmt: «In was für einer Welt leben wir denn, wenn sich bereits eine Siebenjährige Gedanken darüber macht, ob sie vielleicht nicht gut genug ist.»

In «Sometimes», der zweiten Single-Auskopplung aus ihrem im September erscheinenden Album «My Voice», verarbeitet Tiziana dieses Erlebnis und kommt in den Lyrics des Songs zum Schluss: «I wanna be, I wanna be me.»



«Sometimes» im Spotify-Stream.

Wie sehen das andere? Wie beantworten andere Leute diese Frage? Um das herauszufinden, sind wir mit Tiziana auf die Strasse gegangen. Was die Zürcher dazu zu sagen haben, siehst du oben im Video.

(anh)