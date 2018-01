In der Schweiz verfällt er immer ins Insta-Fieber

Das Blue Balls Festival steigt in diesem Jahr vom 20. bis 28. Juli im und ums Luzerner KKL. Die Tickets dafür sind ab sofort im Vorverkauf via Blueballs.ch erhältlich. Neben den grossen Shows werden erneut kostenlose Konzerte an der frischen Luft sowie Livekunst, ein grosszügiges Rahmenprogramm und Foodstände geboten.