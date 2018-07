Vanessa Mai mischt Schlager mit Hip-Hop

Anfang August erscheint mit «Schlager» das fünfte Studioalbum von Schlagersängerin Vanessa Mai. Ein erster Vorbote aus dem Longplayer ist seit Freitag auf diversen Streamingdiensten, unter anderem Spotify, verfügbar.

Der Song heisst «Wir 2 immer 1» und ist mehr als ungewöhnlich für die Vertreterin des modernen Schlagerpop par excellence. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Rapper Olexesh (30, «Magisch») entfernt sich Mai mit ihrer neuen Single nämlich denkbar weit vom klassischen Schlager. Ein gewollter Stilmix, wie sie Bild.de erzählt.

«Genau das wollte ich erreichen! Weg mit dem Schubladendenken! Ich mag das Verwischen von Genres. Die Frage ‹Ist das denn noch Schlager?› wird mir oft gestellt. Ich antworte dann mit einer Gegenfrage: Was ist denn heute noch typisch ‹Schlager›? So richtig kann das dann auch niemand beantworten», sagt Mai.



Das Musikvideo – passend im Hip-Hop-Style – wurde ebenfalls schon veröffentlicht.

«Echt was krass Geniales»

Auch der Rapper sei komplett frei vom ganzen Genre-Denken. «Das hat mir imponiert», verrät sie weiter. Bei ihren Fans kommt die Mischung aus Rap und Schlager gut an. Auf Twitter reagieren ihre Follower durchwegs positiv.

Laut @Schlagerisgeil hat Vanessa Mai alles richtig gemacht!

Laut Userin Lisa haben Vanessa Mai und Olexesh «echt was krass Geniales auf die Beine gestellt».

girl das video ist so hammer, hab‘s grade eben geguckt!👊 mit dem song habt ihr echt was krass geniales auf die beine gestellt 🎶 #SchlussMitSchubladenDenken

Dank des neuen Songs kann Twitter-Nutzerin Resi es kaum erwarten, bis das neue Album der Schlagersängerin erscheint.

@vanessamai ich liebe das neue Lied #WIR2IMMER1 was ein Hammer Song, kann es kaum erwarten bis ich das Album #schlager in Händen halten kann.Das am 3.08.2018 erscheint#SchlussMitSchubladenDenken #zeitfürschlager

