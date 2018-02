«So eine Sendung ist ein Fitnessprogramm»

Ab 20.05 Uhr gilt es für die sechs verbliebenen Kandidaten im Rennen um den Schweizer ESC-Platz ernst: Dann müssen Zibbz, Naeman (23), Alejandro Reyes (25), Chiara Dubey (24), Angie Ott (27) und Vanessa Iraci (31) in der Entscheidungsshow (SRF 2) beweisen, was ihre Songs und nicht zuletzt auch ihre Performances taugen.

Umfrage Wer ist Ihr Schweizer ESC-Favorit? Zibbz

Angie Ott

Naeman

Chiara Dubey

Alejandro Reyes

Vanessa Iraci

Durch die national ausgestrahlte und in den SRF-Studios in Zürich aufgezeichnete Live-Show führt Sven Epiney (46), SRF3-Mann und Comedian Stefan Büsser (32) unterstützt ihn als Backstage-Moderator. Im Video führt uns Büssi durch seinen Arbeitsbereich und zeigt, wo die Musiker sich zurückziehen können – und warum so eine Produktion immer auch gut für die persönliche Fitness ist.

Wer letztlich die Schweiz am Eurovision-Finale Anfang Mai vertreten wird, entscheiden eine internationale Fachjury und die TV-Zuschauer. Beide Votings zählen zu 50 Prozent in der Endabrechnung.

(fim)