In den Bergen sind die Zürcher kreativer

Die Zeit in den Bündner Bergen haben Akira, P Vlex und Yanx (v.l.) gleich für ein Fotoshooting genutzt. (Bild: Nadja Stäubli/Red Bull Content Pool)

Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.