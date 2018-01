Nemo ist für 4 Swiss Music Awards nominiert

Der Bieler Nemo ist dieses Jahr für gleich vier Swiss Music Awards nominiert. Rekord! So viele Nominationen im selben Jahr hat noch niemand vor ihm geschafft.

Tickets im Vorverkauf

Am Freitag, 9. Februar, werden im Zürcher Hallenstadion zum 11. Mal die Am Freitag, 9. Februar, werden im Zürcher Hallenstadion zum 11. Mal die Swiss Music Awards verliehen und damit das Schweizer und internationale Musikschaffen des vergangenen Jahres geehrt. 20 Minuten streamt live vom roten Teppich und zeigt danach die Show. Wer selbst vor Ort sein will, sichert sich via Starticket Karten dafür

Wer sonst noch auf einen der prestigeträchtigen Betonklötze hoffen darf, siehst du oben in der Bildstrecke. Und ab sofort kannst du hier für deinen Favoriten in allen Kategorien abstimmen – ausser beim «Best Hit»; der wird nämlich live während der Show am 9. Februar per SMS- und Telefonvoting bestimmt.

20 Minuten ist Medienpartner der Swiss Music Awards.

(shy)