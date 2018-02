Darum müsste Naeman am Sonntag gewinnen

Zibbz aus Gisikon LU, Angie Ott aus Neuchâtel, Naeman aus Zürich, Chiara Dubey aus Ronco sopra Ascona TI, Alejandro Reyes aus Lausanne und Vanessa Iraci aus Freiburg (Deutschland) sind die sechs Kandidaten, die am Sonntag, 4. Februar, um das Flugticket nach Lissabon kämpfen. Ab dem 8. Mai treten dort Acts aus ganz Europa (und Australien) zum 63. Eurovision Song Contest an.

Umfrage Wer soll für die Schweiz zum «Eurovision Song Contest» nach Lissabon? Zibbz

Angie Ott

Naeman

Chiara Dubey

Alejandro Reyes

Vanessa Iraci



In der SRF-Entscheidungsshow stellen sich die Hoffnungsträger einer internationalen Fachjury aus sieben Ländern – und dem Fernsehpublikum. Deren Voten entscheiden am Schluss in einer 50/50-Mischung, wer für Switzerland auf Twelve-Points-Jagd gehen darf.

Der Social-Media-Vergleich der sechs Finalisten

Doch wie kommen die Interpreten eigentlich beim Schweizer Publikum an? Wer hat die meisten Views, wer die meisten Fans und wie wird eigentlich auf deren Social-Media-Seiten so kommentiert? 20 Minuten hat den Fakten-Check gemacht und sich die Instagram-Seiten, Facebook-Profile und Streaming-Zahlen der Kandidaten mal genauer angesehen. Stichtag: 31. Januar, 18 Uhr.

Auf dem sechsten Platz landet Chiara Dubey:

Spotify: Auf ihrem Spotify-Profil zählt Chiara 54 monatliche Hörer, allerdings ist ihr ESC-Song nicht auf Spotify zu finden.

Youtube: Ihr ESC-Song «Secrets And Lies» hat über 21'2oo Aufrufe auf der Videoplattform.

Instagram: Nur 231 Abonnenten folgen Chiara auf ihrer Insta-Seite – doch Chiara hat ihr Profil auf privat gestellt.

Facebook: Ebenso auf Facebook kann sie nur 682 Follower aufweisen, das ist deutlich weniger als die meisten ihrer Mitstreiter. Ob sie die TV-Zuschauer noch für sich gewinnen kann, wird sich zeigen.

Angie Ott liegt laut Social-Media-Zahlen auf dem fünften Platz:

Spotify: Etwas über 60o monatliche Nutzer streamen ihre Lieder. Ihr ESC-Song «A Thousand Times» wurde knapp 1'800-mal gespielt.

Youtube: Immerhin auf Youtube erreicht sie 25'800 Aufrufe.

Instagram: Im Gegensatz zu Chiara hat Angie ihr Profil öffentlich gestellt, zählt aber dennoch nur 970 Abonnenten.

Facebook: Über 4'221 Fans kann sie sich auf Facebook freuen.

Auf dem vierten Platz ist vor dem grossen Finale Vanessa Iraci:

Spotify: Auch Vanessas Song «Redlights» ist nicht auf der Streaming-Plattform zu finden, ihrem eigenen Profil folgen dennoch 147 monatliche Hörer.

Youtube: Ihr Lied wurde bereits 31'500-mal aufgerufen, der drittbeste Wert in dieser Sparte.

Instagram: Mit 2'123 Abonnenten hat sie um einiges mehr Fans auf Instagram als Angie.

Facebook: Auf ihrer Fanseite auf Facebook kommt sie auf 10'046 Follower.

Alejandro Reyes hält sich momentan auf dem dritten Platz:

Spotify: Zwar zählt er auf seinem Profil 539 monatliche Hörer, aber auch sein ESC-Song «Compass» ist nicht auf Spotify zu finden.

Youtube: Er kann sich aber über knapp 29'000 Aufrufe für sein Teilnehmer-Lied auf Youtube freuen.

Instagram: Ebenso auf Instagram ist er aktiv – und dies wirkt sich auf die Followerzahl aus: 6'888 Abonnenten. Instagram-Rang drei im internen Vergleich.

Facebook: Mit 6'415 Follower hat er aber um einiges weniger Fans als etwa Vanessa Iraci.

Zibbz liegt derzeit auf dem zweiten Platz:

Spotify: 3'577 monatliche Hörer lauschen den Songs von Zibbz. Auch ihr ESC-Song «Stones» kommt gut an – über 9'700 Aufrufe.

Youtube: Auf der Videoplattform liegen die Geschwister mit über 49'000 Aufrufen deutlich vor Fan-Favorit Naeman.

Instagram: 7'600 Fans folgen Zibbz auf der Social-Media-Plattform und nehmen so am Leben der Musiker in Los Angeles und der Schweiz teil.

Facebook: Mit 13'037 Followern hat das Duo deutlich mehr Fans auf Facebook als etwa Alejandro Reyes. Beim Telefonvoting am Sonntag könnten diese Zahlen ausschlaggebend sein.

Als Favorit geht Naeman in der Entscheidungsshow ins Rennen:

Spotify: Beeindruckende 44'384 monatliche Hörer zählt der 23-Jährige auf Spotify, und auch seinen ESC-Song haben bereits 78'373 Nutzer gehört.

Youtube: 16'900 Song-Aufrufe und somit deutlich weniger als Zibbz hat Naeman auf Youtube. Seine Zielgruppe ist also eher auf Spotify unterwegs.

Instagram: Auf Insta liegt der Sänger aber mit 21'700 Abonnenten wieder deutlich vor seinen fünf Mitstreitern.

Facebook: Ebenso auf Facebook kann er sich mit 20'580 Followern über den Sieg im Social-Media-Vergleich freuen.

Naeman selbst glaubt aber nicht an einen Gewinn bei der Entscheidungsshow, wie er auf Anfrage von 20 Minuten zugibt: «Diese Meinung ist unabhängig davon, dass ich 100 Prozent geben werde und zeigen werde, was ich kann. Aus vergangenen Castingshow-Erfahrungen weiss ich jedoch, dass sich das Schweizer Volk für jemand anderen entscheiden wird. Ich denke aber, dass jeder eine Chance hat.» Auf die Sendung am Sonntag bereitet sich der Sänger nicht nur gesanglich, sondern auch tänzerisch vor. «Wir trainieren fast jeden Tag.»

Die Entscheidungsshow läuft am Sonntag, 4. Februar, um 20.05 Uhr auf SRF 2.

