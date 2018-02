Will Smith parodiert Sohn Jadens Musikvideo

In dem Film «The Pursuit of Happyness» spielte Jaden Smith 2006 noch an der Seite seines Vaters Will. Mittlerweile steht der 19-Jährige auf eigenen Beinen und macht erfolgreich Musik. Seine Single «Icon» erreichte gerade erst die 100 Millionen-Marke auf der Streaming-Plattform Spotify.

Diesen Erfolg nahm Will Smith zum Anlass, um das Musikvideo zur Single nachzustellen – oder besser gesagt zu parodieren –, und lud es auf seiner Instagram-Seite hoch. Dabei imitierte der 49-Jährige den coolen Gesichtsausdruck seines Sohnes, rappte den Song und trug einen ähnlichen Goldschmuck.

Der lustige Unterschied: Statt zerrissenen Jeans und Turnschuhen zog sich Jadens Vater kurze Hosen, weisse Socken und Pantoffeln an. Am Ende rutschte er nicht nur aus den Schuhen heraus, sondern verlor auch noch die glänzenden Grills.

Vier Millionen Aufrufe auf Instagram

«Ich bin stolz auf dich, Baby. 100 Millionen Streams. Herzlichen Glückwunsch, ich liebe dich», sagt Will Smith zum Schluss des kurzen Videos. Die witzige Gratulation blieb natürlich auch Jaden nicht verborgen, der kurzerhand unter das Video seines Vaters kommentierte: «Dad, das ist das Lustigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe.»

Die Fans auf Instagram sind ebenfalls begeistert. Über vier Millionen Menschen haben den Clip bereits gesehen und feiern Will Smith für seine Parodie: «Wo kann ich mich adoptieren lassen?» oder «Ich wünschte, mein Vater wäre so cool.»

