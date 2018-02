Zibbz, seid ihr fit für den Eurovision Song Contest?

Seit Sonntagabend steht fest: Co (32) und Stee (30) alias Zibbz aus Gislikon LU vertreten die Schweiz Mitte Mai am Eurovision Song Contest in Lissabon. Ihr Ziel haben sie klar definiert: «Wir wollen ins Finale», sagten sie bereits kurz nachdem die Entscheidung zu ihren Gunsten ausgefallen war.

Sind die zeitweise in Los Angeles lebenden Geschwister dieser Aufgabe gewachsen? 20 Minuten macht den Blitztest.

Sprache: «Wir wissen, dass ‹Obrigado› ‹Danke› heisst», so Frontfrau Co. Drummer Stee wendet eine Faustregel an: «Portugiesisch ist wie Spanisch, einfach mit mehr sch.»

Bühnen-Outfit: Ein Kleid wie Timebelle-Sängerin Miruna letztes Jahr wird Co nicht tragen. «Ich bleibe bei den Hosen», versichert sie. Kleider überlasse sie den anderen.

Promo: Auf Pre-ESC-Events in Europa werden sie die Werbetrommel für sich rühren. Stees Plan: «Wir hängen ein Banner an den Eiffelturm.» Die beiden freuen sich darauf, in verschiedenen Ländern die Werbetrommel rühren zu gehen.

Crew: Wie viele Leute mit nach Lissabon reisen können, steht noch nicht fest, Aber: Freund und Freundin müssen mit. «Sie haben schon den Vorentscheid per Livestream aus L.A. mitverfolgt», sagt Co.



