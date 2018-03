Dafür braucht Jessiquoi die 8000 Franken

Nach ihrem Doppelsieg in der Demotape Clinic feierte Jessiquoi (28) erst mal ordentlich. Aber nicht in Zürich, wo das M4Music Festival stattfand, sondern in Bern, ihrer Heimat.

Umfrage Wo würdest du deine Demotape-Clinc-Awards aufhängen? Über dem Bett.

Über dem Cheminée.

Auch über dem Klavier.

Im Proberaum.

Gar nicht, ich würde sie verhökern.

Jessiquoi am M4Music Festival 2018. (Bild: Tatjana Rüegsegger) Jessiquoi am M4Music Festival 2018. (Bild: Tatjana Rüegsegger)

«Ich wollte mit den Leuten anstossen, die mich schon lange unterstützen – und die sind eben in Bern», begründet die Electronica-Musikerin gegenüber 20 Minuten.

So ein Album geht ins Geld

Zusammen mit den beiden Awards hat Jessiquoi am Samstag 8000 Franken an Suisa-Fördergeldern gewonnen. Damit will sie statt dem geplanten einen neuen Musikvideo nun zwei produzieren, Artwork, Produktion und Promotion des geplanten Debütalbums bezahlen, ihre Liveshow ausbauen und die Website optisch updaten.

Für alles wird das Geld aber wohl nicht reichen – ein Plattenvertrag käme darum gar nicht so ungelegen. «Noch habe ich kein Label gefunden, bei dem es für beide Seiten super passt.» Aber sie sei offen – und nach dem Demotape-Clinic-Erfolg dürfte bestimmt bald das eine oder andere Angebot eintrudeln.

Die beiden Awards – einer in der Kategorie Electronic und der andere für die Demo Of The Year – will Jessiquoi über dem Klavier im Studio aufhängen:



(shy)