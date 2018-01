So tappst du nicht in die Logan-Paul-Falle

Mit seinen täglichen Vlogs hat Youtube-Star Logan Paul über 15 Millionen Abonnenten um sich geschart. Was seine Fans so am 22-Jährigen fasziniert: Er klammert nichts aus seinem Leben aus, dokumentiert alles, lässt seine Follower an jedem seiner Schritte teilhaben. Genau das wurde ihm nun zum Verhängnis, als er im Suicide Forest am Fusse des japanischen Vulkans Fuji einen Mann fand, der sich erhängte, ihn filmte und das Video postete.

Umfrage Postest du persönliche Videos auf Social Media? Ja, regelmässig.

Wenn ich damit Geld verdienen könnte, würde ich damit anfangen.

Nein, das ist mir zu privat.

Suizidgedanken? Hier finden Sie Hilfe



Beratung:

Dargebotene Hand, Tel. 143 (

Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken:

Angebot der Pro Juventute: Tel. 147 (

Kirchen (



Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils (

Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid (

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143 ( 143.ch Online-Beratung für Jugendliche mit Suizidgedanken: U25-schweiz.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147 ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

PR-Experte Ferris Bühler weiss genau, was auf Social Media ankommt, und verrät, mit welcher Art von Videos du deine Fans auf Youtube, Insta oder Facebook begeistern kannst. Und er erklärt, wie du garantiert nicht in die Logan-Paul-Falle tappst.

Die Tipps gibt es oben im Video.

(lme)