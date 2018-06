So herzig sieht Dumbo in echt aus

Bei Disney zeichnet sich ein Trend ab: Die grossen Zeichentrick-Klassiker werden zunehmend als Realverfilmungen neu aufgelegt. So schlüpfte etwa Emma Watson (28) letztes Jahr in «Beauty and the Beast» in die Rolle der bezaubernden Belle und brach dabei Kinokassen-Rekorde.

Umfrage Auf welche Disney-Realverfilmung freust du dich am meisten? «Dumbo»

«Aladdin»

«Christopher Robin»

«The Lion King»

«Kim Possible»

«Mulan»



Der Erfolg dieses Streifens sowie der Live-Action-Adaption von «The Jungle Book» von 2016 veranlasste den Konzern dazu, das Konzept auszuweiten. Bereits am 16. August 2018 kommt mit «Christopher Robin» eine Realverfilmung des «Winnie the Pooh»-Stoffs in die Deutschschweizer Kinos. Tierisch geht es im April 2019 weiter, wenn das Remake des Klassikers «Dumbo» von 1941 auf die Leinwand kommt.

Einen Trailer des herzigen Elefanten mit seinen Riesenohren veröffentlichte Disney bereits auf seiner offiziellen Instagram-Seite:

Nächstes Jahr folgt zudem eine Neuauflage von «Aladdin» – unter anderem mit Will Smith (49) als Dschinni. Die Dreharbeiten zur Geschichte aus «Tausendundeine Nacht» sind bereits abgeschlossen.

Welche Disney-Realverfilmungen in den nächsten Jahren noch in die Kinos kommen, erfährst du oben im Video.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(kao)