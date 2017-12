«Welches dieser Schweizer Models hat den grössten Brustumfang?» Das sollte Peter Reber (68) zusammen mit Annina Frey (36) und Nicole Berchtold (39) am Mittwochabend in einem Prominenten-Special der Quizshow «Top Secret» beantworten. Reber wies Moderator Roman Kilchsperger (47) in der Sendung darauf hin, dass das «schon ein bisschen eine sexistische Frage» gewesen sei. Dieser entgegnete: «Bist du so ein verstockter alter Mann? Das habe ich ja gar nicht gewusst.»

Ob die Frage und die nachfolgenden Sprüche sexistisch waren oder nicht, darüber entbrannte unter den Lesern von 20 Minuten und anderen Medien, die die Geschichte aufgenommen hatten, eine heftige Debatte. «Eindeutig sexistisch» und «in einem Qualitätsmedium wie SRF unmöglich», sagen die einen, «eine völlig harmlose Frage», finden die anderen.

Bei Alliance F, dem Bund Schweizer Frauenorganisationen, ist die Antwort eindeutig: «Die Frage ‹Welches Model hat den grössten Brustumfang?› scheint uns, wie es auch Peter Reber zusammengefasst hat, nicht angemessen und sexistisch.»

Interne Diskussionen bei SRF

Bei SRF sieht man offiziell weder bei der Frage noch bei Kilchspergers Reaktion auf Rebers Kritik ein Problem. «Der Spruch ist aus der Situation heraus entstanden und war definitiv witzig gemeint», lässt die Medienstelle auf Anfrage von 20 Minuten ausrichten, «es war keinesfalls Roman Kilchspergers Absicht, Peter Reber zu beleidigen.»

SRF fügt aber an, dass «die diskutierten Themen der betreffenden Sendung» in Nachbesprechungen «sicher noch aufgegriffen werden» – der Fall sorgt demnach auch beim Sender für Diskussionen. Bei diesen Debriefings wird wohl auch geprüft, ob das «Reduzieren dieser Damen auf den Brustumfang» (wie Reber es ausdrückte) im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen die SRF-Redaktionsrichtlinien verstossen hat.



Der Stein des Anstosses: Die Frage in der Quizshow «Top Secret» – und Promi-Kandidat Peter Rebers Reaktion darauf. (Video: Tamedia/SRF)

Models sehen es gelassen

Die Models, um deren Brustumfänge es in der «Top Secret»-Frage ging, stören sich offenbar nicht an dieser. «Ich habe überhaupt kein Problem damit», sagt Manuela Frey (21) zu 20 Minuten, «als Model hat man täglich mit den Körpermassen zu tun. Das gehört zu meinem Job.»

Auch Laura Zurbriggen (22) sieht es entspannt: «Ich glaube, das kann man mit Humor nehmen, es ist ja nur ein Quiz und nicht böse gemeint. Ausserdem sehe ich es auch als Kompliment.» Ronja Furrer (25) wollte sich zum Thema nicht äussern, und Patricia Schmid (32) war für 20 Minuten zunächst nicht erreichbar.

