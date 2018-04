«Es ist wie ‹Psycho› im Weltall»

Science-Fiction-Fans dürfen sich freuen: Der erste offizielle Trailer von «Nightflyers» wurde veröffentlicht. Der Vorgeschmack verspricht viel – an Spannung und Horror wird es der Serie nicht fehlen. Doch was macht «Nightflyers» sehenswert? 20 Minuten klärt die bisher bekannten Details.

Umfrage Werden Sie «Nightflyers» schauen? Ja. Ich liebe Science-Fiction.

Nein. Ich bin eher der Sitcom-Typ.

Es ist noch zu früh, um das zu entscheiden.

Ich schaue nicht fern.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Um was geht es in «Nightflyers»?

Die Story folgt einer Gruppe Wissenschaftler, die sich mit dem Raumschiff Nightflyer auf eine Reise ans Ende des Solarsystems begibt. Sie hofft, dort auf ausserirdisches Leben zu stossen. Unterwegs geschehen zunehmend mysteriöse und gewalttätige Ereignisse – die Crew an Bord des Raumschiffs kämpft ums nackte Überleben.

Wer spielt mit?

Für «Nightflyers» wurden Schauspieler gecastet, die bereits aus anderen Serien und Filmen bekannt sind. So sind unter anderem Gretchen Mol (45, «Manchester by the Sea»), Eoin Macken (35, «The Night Shift»), David Ajala (32, «Beowulf»), Sam Strike (24, «EastEnders») und Maya Eshet (28, «Teen Wolf») mit an Bord.

Kommt mir das nicht bekannt vor?

«Nightflyers» basiert auf dem gleichnamigen Buch von George R.R. Martin aus dem Jahr 1980. Die Novelle des «Game of Thrones»-Autors wurde schon einmal verfilmt: Der «Nightflyers»-Film kam 1987 in die Kinos. Über die ersten Bilder der Neuverfilmung sagt Martin: «‹Nightflyers› wird wie Hitchcocks ‹Psycho› im Weltall.»

Wer produziert die Serie?

«Nightflyers» ist ein gemeinsames Projekt des Senders Syfy und des Streaming-Diensts Netflix. Produziert wird die Serie nicht in Hollywood, sondern in Irland. Autor Martin wird als Executive Producer fungieren, aufgrund seiner «Game of Thrones»-Verpflichtungen mit HBO jedoch wohl keinen grossen Einfluss haben.

Wie viele Episoden wird es geben?

Laut Syfy.com wird die erste Staffel zehn Folgen beinhalten. Ob es weitere Staffeln geben wird, ist bislang nicht bekannt.

Wo wird die Serie zu sehen sein?

In den USA wird «Nightflyers» auf dem Produktionssender Syfy ausgestrahlt. Ausserhalb der USA werden Serien-Junkies die Episoden auf Netflix streamen können, denn die Firma hat sich dort die exklusiven Rechte für die Erstausstrahlung gesichert.

Wann wird «Nightflyers» ausgestrahlt?

Der Start der ersten Staffel ist auf Herbst 2018 geplant. Serien-Junkies müssen sich also noch eine Weile gedulden.

Erste Bilder von «Nightflyers» sehen Sie im Video oben.

(anh)