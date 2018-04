Die GNTM-Mädels motzen über ihre Model-Villa

In der «Germany's Next Topmodel»-Episode von heute Abend müssen Heidi Klums Mädchen Koffer packen. Warum? Sie ziehen in die luxuriöse Model-Villa in Los Angeles. Ein Grund zur Freude, könnte man meinen, entsprechend kreischten die Kandidatinnen vorheriger Staffeln beim Einzug jeweils um die Wette. Diesmal stellt sich die Luxusvilla als ein totales Fiasko heraus – auf den ersten Blick zumindest.

Ausserdem werden die Kandidatinnen in der heutigen Folge (ab 20.15 Uhr auf ProSieben) von zwei legendären Disney-Figuren überrascht. (Bild: ProSieben)

Das Haus befindet sich in der Nähe der Residenz von Superstar Justin Bieber (24) und verfügt über einen eigenen Swimmingpool, eine XXL-Dachterrasse mit Grillplatz, über 500 Quadratmeter Wohnfläche mit Panoramablick über L.A., einen riesigen Ess- und Wohnzimmerbereich und eine Kochinsel aus weissem Marmor. Also unter anderem.

Ein absolutes No-go: Das Wasserbett

Klingt gut, oder? Die GNTM-Mädels motzen trotzdem über ihr neues Reich. Die Wasserbetten seien zu hart, die Villa sei zu modern für sie, die Küchenschränke würden alle gleich aussehen, und die Spülmaschine wasche das Geschirr nicht sauber, finden sie im ProSieben-Lifestyle-Magazin «Taff».

Ein absolutes No-go für Nachwuchs-Model Victoria (19) ist die personalisierte Bettdecke: «Ich habe das Gefühl, dass ich mit mir schlafe.» Und das Wasserbett passt der Österreicherin erst recht nicht: «Sie hätten andere Sachen weglassen und dafür mehr Geld in die Betten investieren sollen.»

Victoria findet wohl eigene Luxusvilla besser

Sie merkt dann aber, dass ihre neue Bleibe doch recht in Ordnung istn und rudert zurück. «Ich könnte 10'000 Sachen aufzählen, die positiv sind. Alles ist positiv», sagt sie, fügt aber an: «Es ist normal, dass man zuerst das Negative aufzählt.»

Normal? Für Victoria vielleicht, die solche Umstände eher gewohnt ist. Ihr Vater ist schliesslich der österreichische Geschäftsführer von Chanel – entsprechend fehlt es der Pavlas-Familie wohl nicht an Geld. Für GNTM bewarb sich die 19-Jährige mit einem protzigen Video, in dem sie mit einem grossen BMW rumfährt und in einem Chanel-Outfit durch ihre Luxusvilla stolziert. Das Video stellte die Österreicherin auf Youtube, hat es aber mittlerweile gelöscht.

Oben im Video siehst du, was die Mädels an ihrer Model-Villa auszusetzen haben.

