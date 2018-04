Die «Gucci Gang» bringt Abigail zum Weinen

«Heute müssen die Mädchen an ihre Grenzen gehen», kündigte Model-Mama Heidi Klum zu Beginn der neunten Folge von «Germany's Next Topmodel» an. Und damit hatte die 44-Jährige nicht zu viel versprochen. Neben einem Shooting am Dach und dem Vertical Catwalk gab es jede Menge Zickenkrieg, Tränen und Lästereien.

In der «Action Edition» der 13. Staffel mussten die 14 verbliebenen Kandidatinnen ein schwindelerregendes Fotoshooting in 50 Meter Höhe bewältigen. Auf High Heels und im luftigen Abendkleid posierten die Models auf der Dachkante eines alten Beaux-Arts-Hotels für die Kamera.

Eine besondere Herausforderung, bei der die sonstige Überfliegerin Julianna nicht überzeugen konnte. «Das sieht aus wie ein Hund, der an einen Baum pinkelt», kritisierte die Model-Mama. Auch Bruna, Abigail, Victoria und die Schweizer Kandidatin Sara hatten grosse Probleme mit dem Shooting. Heidis wertvollster Tipp: «Fallt nicht runter!»

Shoot-Out zwischen Jennifer und Shari

Shari und Jennifer aus Team Thomas mussten beim Shoot-Out gegeneinander antreten. Beide wurden in den vergangenen Wochen für kein einziges Casting gebucht. Erneut konnte Jennifer in letzter Minute die Jury überzeugen und schaffte es eine Runde weiter. Ihre Kollegin Shari musste die Heimreise antreten.

Zickenkrieg: «Gucci Gang» gegen Abigail

Auch für Abigail wurde die Woche nach einem schlechten Fotoshooting und einem verpatzten Casting nicht wirklich besser. Die selbsternannte «Gucci Gang» – bestehend aus Zoe, Victoria und Sally – hat es auf das Nachwuchsmodel abgesehen.

«Die reden die ganze Zeit über mich, auch wenn ich danebenstehe», seufzte sie, während sie in ihrem Bett bittere Tränen weinte. Nach einem oberflächlichen Versöhnungsversuch und den deutlichen Worten «Wir haben andere Dinge, über die wir reden» lästerte das Trio auf der Terrasse weiter. «Das Schlimme an Abigail ist, dass sie falsch ist», sagt Zoe.

Zumindest muss sich Abigail jetzt nicht mehr mit der Gang herumschlagen. Heidi Klum hatte am Donnerstagabend nämlich kein Foto für sie.

In der aktuellen Staffel werden Zoe, Victoria und Sally sicherlich noch für einige Streitereien sorgen. Wie es überhaupt zur «Gucci Gang» gekommen ist, erfahren Sie im Video.

