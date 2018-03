«Ich bin ein Greenhorn, was Gärtnern betrifft»

«Hinter den Hecken» heisst die neue SRF-Sendung, in der Moderatorin Katharina Locher zehn verschiedene Schweizer Gärten besucht. Vom Barock- über Bibel- bis hin zum Berggarten ist alles dabei. Für die 32-Jährige selbst geht damit ein kleiner Traum in Erfüllung, wie sie im Interview mit 20 Minuten erzählt.

«Wenn mich jemand gefragt hat, welche Sendung ich gerne einmal machen möchte, sagte ich halb aus Jux, dass ich unbedingt mal eine Gartensendung moderieren will», sagt die Bernerin. Dass sie vor einem Jahr für die neue Show angegangen worden ist, bezeichnet sie deshalb als «Riesenglück».

«Gartenarbeit ist Learning by Doing»

Vorbereitet hat sich die werdende Mutter – Locher ist im siebten Monat schwanger – wie auf jede andere Sendung auch: «Mit Fragen, die interessant für die Zuseher sein können.» Generell war es ihr wichtig, dass die Zuschauer hilfreiche Garten-Tipps aus «Hinter den Hecken» mitnehmen können.

Sie selbst sei nämlich «ein echtes Greenhorn», was das Gärtnern angeht, wie sie zugibt. Dank der eigenen Sendung habe sie aber «sehr viel mitnehmen» können. «Und im Garten ist ja ohnehin alles Learning by Doing.»

Bei den Dreharbeiten besonders angetan war Locher von einem Bauerngarten aus dem Emmental. «Man fand dort alles, was man auch wirklich brauchen kann», schwärmt die Moderatorin. Genau so einen hätte sie auch gerne mal: «Wenn du in der Küche stehst und dir denkst ‹Ich bräuchte noch einen Salat›, holst dir einfach den perfekten Kopfsalat aus dem eigenen Garten.»

Praktisch muss es sein

Locher besitzt selbst einen Garten am Neuenburgersee und baut dort neben Gemüse auch Johannis- oder Stachelbeeren an. «Da kann man nicht viel falsch machen«, sagt sie und verrät, dass sie aus der Ernte Konfitüre herstelle.

Ihrem Kind möchte sie ihre Freude fürs Gärtnern zwar nicht aufzwingen. Die Vermittlung gewisser Werte sei ihr aber schon wichtig, «wie zum Beispiel, dass ein Salat nicht im Laden wächst». Generell soll ihr Nachwuchs mit einer Naturverbundenheit aufwachsen, «aber ich denke, da muss man gar nicht so viel erziehen, sondern einfach vorleben».

Die neue Sendung «Hinter den Hecken» mit Katharina Locher läuft ab dem 25. März jeweils am Sonntag um 18.25 Uhr auf SRF 1.