«Ich bin ein cooler Dummer»

Vor zwei Wochen zogen mit Natascha Ochsenknecht (53), Tatjana Gsell (46), David Friedrich (28), Daniele Negroni (22), Kattia Vides (29), Jenny Frankhauser (25), Matthias Mangiapane (34), Giuliana Farfalla (21), Sandra Steffl (47), Ansgar Brinkmann (48), Sydney Youngblood (57) sowie Tina York (63) wieder zwölf mehr oder minder prominente Personen in das RTL-Dschungelcamp. Nun befindet sich der Kampf um Krone, Geld und Ruhm im Endspurt, denn bereits heute Abend erfahren wir, wer den australischen Busch als Dschungelkönig 2018 verlässt.

Umfrage Wer war 2018 der unterhaltsamste Dschungelcamper? Kattia Vides

Tatjana Gsell

David Friedrich

Jenny Frankhauser

Daniele Negroni

Ansgar Brinkmann

Tina York

Sydney Youngblood

Matthias Mangiapane

Giuliana Farfalla

Natascha Ochsenknecht

Sandra Steffl



Bevor es aber so weit ist, lassen wir die vergangenen 14 Tage noch einmal Revue passieren. Schliesslich sorgte auch in diesem Jahr die Kombination aus drückender Hitze und der Mangel an diversen Nährstoffen bei den Bewohnern für interessante verbale Ergüsse.

So weinte Jenny anfangs um ihre Intelligenz, Sydney freute sich über die «geilsten, schärfsten Titten im Camp» und Kattia war damit beschäftigt, ihre «Mumu richtig zu waschen». Wir haben die legendärsten, lustigsten aber auch fragwürdigsten Kommentare der zwölften Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus» zusammengetragen – raten Sie unten mit, wer was von sich gegeben hat.

(kao)