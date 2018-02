Diese Schülerinnen sind #NotHeidisGirls

Letzte Woche lief die neue Staffel von «Germany's Next Topmodel by Heidi Klum» an. Eine Sendung, die jungen Schülerinnen aus Hamburg sauer aufstösst. Die Mädchen haben einen Protestsong gegen die Casting-Show veröffentlicht, mit dem sie auf Bodyshaming und den Schönheitsdruck in der TV-

Produktion aufmerksam machen wollen.

«Eine brandneue Staffel, aber dasselbe Programm. Zero-Size-Models und Körperhass. Sie sagen, nur eine kann Germany's Next Topmodel werden», lautet etwa eine Textstelle in dem Lied. Die gesamten Lyrics haben die Schülerinnen unter dem Youtube-Clip gleich mitangefügt.

Ein weiteres Mädchen singt: «Ich bin mehr als mein Aussehen», während ihre Freundin in einen Boxsack schlägt. Bislang hat das Video auf Youtube fast 90'000 Aufrufe verzeichnet – Tendenz stark steigend.

Schauspielerin führte Regie

Der Song greift die Hashtags #KeinBildfürHeidi und #NotHeidisGirl der feministischen Gruppe Vulvarines auf. Unterstützung erhielten die Schülerinnen, die das Lied in einer Hamburger Stadtteilschule aufgenommen haben, von der Lobby-Organisation Pinkstinks.

Deren Mitarbeiter Marcel Wicker war für den Text und die Musik verantwortlich, Schauspielerin Lara Maria Wichels (25) führte beim Videodreh Regie.

So entstand der Hashtag #NotHeidisGirl

Für die 12. Staffel von «Germany's Next Topmodel» suchten Heidi Klum und ihre Jury-Kollegen Michael Michalsky und Thomas Hajo mögliche Models auch via Instagram. Unter dem Hashtag #IchBinGNTM2018 konnten Nachwuchsschönheiten ein Foto von sich posten und sich damit für das Casting bewerben.

Ein gefundenes Fressen für die Gegnerinnen des Hashtags: Nur wenige Minuten nach Heidis Video-Aufruf auf der Social-Media-Seite machte nämlich der kritische Hashtag #NotHeidisGirl die Runde, der nun auch den Titel für den Song der Hamburger Schülerinnen liefert.

