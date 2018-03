«Ich dachte, ich bekomme eine coole Schlange»

Aufwendiger, kreativer und nackter: Seit 13 Jahren sucht Model-Mami Heidi Klum «Germany's Next Topmodel», und noch immer schafft es die 44-Jährige, mit neuen, ausgefallenen Shooting-Ideen zu überraschen. In der aktuellen Staffel mussten die Kandidatinnen bereits nackt am karibischen Sandstrand posieren, auf einem mechanischen Rodeo-Pferd reiten und in einem Hip-Hop-Video tanzen.

In der siebten Folge der Castingshow wartet nun ein männlicher Shooting-Partner auf die Nachwuchsmodels. Matt heisst der junge Mann, der mit seinem nackten Adonis-Körper einigen Kandidatinnen gleich mal die Sprache verschlägt.

«Mir war dezent heiss»

«Ich hatte während des ganzen Shootings keine normale Gesichtsfarbe und mir war dezent heiss», verrät die Plus-Size-Kandidatin Pia. Zwischen der 22-Jährigen und dem männlichen Model scheint die Chemie gleich auf Anhieb zu stimmen.

Anders sieht es bei ihrer Kollegin Klaudia aus. Auf sie will der Funke so gar nicht überspringen. «Das ist überhaupt nicht mein Typ. Er ist klein und sieht aus wie Ken», sagt die 21-Jährige zu Prosieben.

Grössentechnisch scheint es bei den beiden beim Shooting generell nicht zu passen. «Klaudia, deine Hände sind zu klein», informiert Heidi die Kandidatin, als sie versucht, das beste Stück von Matt zu verdecken.

Enttäuschung und Gefängnis

Kandidatin Anne wird mit ihrem Nackedei-Kollegen ebenfalls nicht warm. Das könnte aber auch daran liegen, dass sich die 23-Jährige eigentlich auf ein Tier-Shooting eingestellt hatte. «Ich dachte wirklich, ich bekomme eine coole Schlange.» Leider nein, liebe Anne – zumindest keine echte.

Neben dem extravaganten Shoot wartet auf die Mädchen auch der wöchentliche Walk. Diesmal geht es für die «GNTM»-Teilnehmerinnen in ein echtes Gefängnis – inklusive lauter und lüsterner Insassen.

Die siebte Folge von «Germany's Next Topmodel» läuft am Donnerstag, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

(kao)