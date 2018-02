«Ich habe keine Angst vor dem Nackt-Shooting»

Bereits in der zweiten Folge der neuen Staffel «Germany's next Topmodel» geht Model-Mama Heidi Klum (44) ans Eingemachte. Vor der traumhaften Kulisse der Karibik müssen sich ihre «Meeeddchen» heute Abend hüllenlos vor der Kamera des britischen Star-Fotografen Rankin (52) räkeln. Das braucht Mut für die Nachwuchsmodels.

Umfrage Drücken Sie Sara heute Abend die Daumen? Natürlich, Schweizer muss man immer supporten!

Nein, sie ist mir unsympathisch.

Ich schaue kein «Germany's next Topmodel».



Mit dem jährlichen Nackt-Shooting haben so einige Teilnehmerinnen ihre Probleme, nicht so Sara Leutenegger. «Ich bin mit meinem Körper sehr zufrieden, daher habe ich keine Angst vor dem Shooting», sagt die Zürcherin selbstbewusst gegenüber 20 Minuten.

«Eine Glatze würde ich nicht cool finden»

Schliesslich wisse man aus vorherigen Staffeln, dass im TV nie viel zu sehen ist. Auf ihrem Instagram-Profil teast die einzige verbliebene Schweizerin bei GNTM die kommende Folge als «seeeehr heiss» an.

Generell sei sie «ein Mensch, der keine Ängste hat». Daher bereitet ihr auch das bevorstehende Umstyling in der Casting-Show keine Sorgen. Schliesslich «sind da nur Profis am Werk». Eine Glatze würde Sara aber «nicht so cool finden».

Die grössten Ziele des Models, das im Team von Michael Michalsky darum kämpft, das 13. von Heidis Topmodels zu werden? Der Sieg. Dennoch ist ihr bewusst: «Es wird sehr schwierig sein zu gewinnen, die Konkurrenz ist sehr gross!»

Sara, das harmoniebedürftige Alpha-Tier

Unterstützung bekommt sie von ihrem Mann Lorenzo. «Er freut sich sehr für mich und ist sehr stolz.» Mit dem 10 Jahre älteren Schweizer Ex-Bachelor ist das Model bereits seit Sommer 2017 verheiratet.

«Sara ist ein Alpha-Tier und wenn sie auf ihresgleichen treffen wird, ist für Emotionen sicher gesorgt», sagte der 34-Jährige in der ersten Folge der Casting-Show. Seine Frau sieht sich selbst aber als «harmoniebedürftigen Menschen», der versucht Konflikte zu vermeiden. «Trotz allem stehe ich offen zu meiner Meinung und vertrete diese auch.»

(kao/som)