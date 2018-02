«Ich schäme mich nicht für meine Geschichte»

Bereits in der ersten Folge der neuen Staffel von «Germany's Next Topmodel» konnte Soraya Model-Mama Heidi Klum (44) nicht überzeugen. Ihre übertriebene Lippenakrobatik standen der Zürcherin beim ersten Fotoshooting im Weg.

Umfrage Wie fanden Sie Soraya bei «GNTM»? Unglaublich stark und sehr selbstbewusst

Ich fand sie ein wenig übertrieben. Sehr unecht.

Beim Fotoshooting fand ich sie nicht gut, aber dafür hat sie mich auf dem Laufsteg überzeugt.



Die 18-Jährige war das erste Schweizer Transgender-Model, das bei der Casting-Show ihr Glück auf dem Laufsteg versuchte. Von Anfang an ging Soraya auch ganz offen damit um, dass sie als Junge geboren wurde und zeigte sich bei «GNTM» von einer sehr selbstbewussten Seite.

Zürcherin war Mobbing-Opfer

Doch das war nicht immer so, wie sie im Interview mit Promiflash nun erzählt. Schon früh erkannte Soraya, dass sie lieber eine Frau sein wollte. In ihrer Schulzeit eckte sie deshalb mit ihrer Art bei den Mitschülern an und wurde auch tagtäglich gemobbt.

Ihre schlimmen Erlebnisse in der Vergangenheit und warum Soraya dennoch positiv auf die schwierige Zeit zurückblickt, erfahren Sie im Video.

(kao)