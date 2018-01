«Wer nett ist, kann auch mal furzen oder rülpsen»

Der Dschungel ruft! Am Freitag, 19. Januar, startet «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in die zwölfte Runde. Zwei Wochen lang betten sich die zwölf auserwählten Stars wieder auf ungemütlichen Feldbetten, essen Bohnen, Reis und Kotzfrucht und versuchen in diversen Prüfungen, so viele Sterne wie möglich zu ergattern, um sich das Leben in der Wildnis etwas angenehmer zu gestalten.

Umfrage Werden Sie das Dschungelcamp 2018 verfolgen? Ich bin der grösste Dschungelcamp-Fan überhaupt. Darum: JA!

Nein, diesen Blödsinn schau ich mir garantiert nicht an.

Ab und zu werde ich schon mal einschalten.

Nein, ich bleib eher bei «Get The F*ck Out Of My House».



Alles nur, um am Ende mit der Dschungelkrone auf dem prominenten Haupt die Heimreise nach Deutschland antreten zu können.

Lianen-Liebeleien?

Vorab haben sich die diesjährigen Kandidaten einiges für den Besuch im berühmtesten Urwald-Camp vorgenommen. Ex-Fussballprofi Ansgar Brinkmann (48) beispielsweise stellt sich das Ganze wie ein Trainingslager vor und «Der Bachelorette»-Sieger David Friedrich (28) gibt an, im Dschungel nicht nach einer neuen TV-Liebe suchen zu wollen.

Und Daniela Katzenbergers Schwester Jenny will den Aufenthalt als Abnehm-Chance nutzen. Das Geld, das die Kandidaten nach einem nicht selbst abgebrochenen Besuch im Camp als Gage erhalten, könne die 25-Jährige aber auch gut gebrauchen.

Was sich die Promis für ihre Zeit im australischen Busch konkret vorgenommen haben und wie wahrscheinlich es ist, dass sie ihre Pläne umsetzen, lesen Sie oben in der Bildstrecke.

(kao)