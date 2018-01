«Wilder» geht weiter und eine neue Webserie kommt

Umfrage Auf welches der kommenden SRF-Programm-Highlights freuen Sie sich besonders? Auf die erste fiktionale Webserie «Nr. 47».

Olympia!

Auf den Achtteiler «Seitentriebe».

Die siebte Staffel von «Der Bestatter».

Die zweite Staffel von «Wilder».

Die Fussball-WM werde ich ganz genau verfolgen.

Ich werde wohl bei allen genannten Formaten mal reinschauen.

Nichts davon.

SRF-Direktor Ruedi Matter gab am Mittwoch im Leutschenbach in Zürich bei der jährlichen Medienkonferenz einen Ausblick auf die Highlights des Sender-Programms für 2018 – nachzulesen in der Bildstrecke.

(fim/lme)