Ist euch langweilig geworden ohne den anderen?

Mike Müller: Uns ist einfach klar geworden, dass wir beruflich besser funktionieren als privat. Wir hatten keine einfache Zeit.

Viktor Giacobbo: Wir hatten sehr hohe Anwaltskosten. Mike stand kurz vor dem Knast!

Das Programm «Giacobbo/Müller in Therapie» feiert am 5. April im Casinotheater Winterthur Premiere. Mike Müller und Viktor Giacobbo stehen dabei mit Schauspieler Dominique Müller und Musiker Daniel Ziegler auf der Bühne. Regie führt Brigitt Maag von «Karls kühne Gassenschau».

Ganz konkret: Wie war denn der Kontakt zwischen euch in den vergangenen Monaten?

VG: Nun, Fakt ist: Wir hätten niemals so lange eine Sendung zusammen machen können, wenn wir nicht gut befreundet wären. Wir tauschen uns regelmässig aus – über Politik, Literatur.

MM: Und Klatsch.

Wer hatte die Idee für das neue Bühnenprogramm?

VG: Das wissen wir nicht mehr. Wir hatten den Entschluss schon vor einiger Zeit gefasst: Wenn wir mit «Giacobbo/Müller» aufhören, dann machen wir zusammen was auf der Bühne.

Wärmt ihr da ein erfolgreiches Format wieder auf?

VG: Wir hieven jetzt nicht einfach die Show vom Fernsehen auf die Bühne. Das Ganze hat eine Meta-Ebene: Wir reden über uns, über die Sendung, die es nicht mehr gibt, über Medien, über das Publikum.

MM: Das Stück hat sich beim Schreiben entwickelt. Eine Idee war etwa, dass wir auch einige unserer über 500 Sketches, die wir produziert haben, wieder mit einbeziehen. Das haben wir verworfen.

Wie lange habt ihr dran gearbeitet?

VG: Ende letztes Jahr sind wir etwas erschrocken, als die Shows schon fast ausverkauft waren, aber wir noch nichts hatten.

MM: Nicht nichts, einfach noch keine Texte. Das Konzept stand immerhin.

Gab es Krisen beim Schreiben?

VG: Nein, das hatten wir nicht. Und hatten wir nie. Wir wissen zum Glück auch langsam, was funktioniert beim Publikum – und bei uns.

Wie blickt ihr heute mit etwas Abstand auf eure TV-Sendung zurück?

MM: Es ist nicht an uns, das einzuordnen. Für uns waren es sehr wichtige neun Jahre.

VG: Wir haben es gern gemacht. Und wir haben auch gern aufgehört. Wir finden immer noch, dass es der richtige Zeitpunkt und die richtige Art waren.

Könntet ihr euch vorstellen, auch wieder ins Fernsehen zurückzukehren?

VG: Besprochen haben wir es nicht. Aber ich sage nie nie.

MM: Echt? Du würdest wieder eine Sendung mit mir machen? Du bist so ein toller Typ, Viktor!

Was macht ihr heutzutage so an einem Sonntagabend?

VG: Nichts anderes als an sonstigen Tagen. Entweder bin ich privat unterwegs oder beruflich.

MM: Bei mir genauso.

Also kein Sonntagsblues?

MM: Nein, gar nicht.

VG: Ich habe den Blues, wenn ich sonntags arbeiten muss!

Im Stück weist ihr euch selbst in Therapie ein. Gibt es jemanden, den ihr gern in Therapie schicken würdet?

VG: Da gibt es einige! Wobei ich befürchte, dass die Schlimmsten wohl leider therapieresistent sind. Donald Trump etwa, der ist immun gegen alles, was ausserhalb seines Egos auf ihn zukommt.

Was könnt ihr über das Programm verraten?

VG: Wir wollen nicht zu viel vorab sagen. Die Leute sollen mit einer Neugier kommen.

MM: Im besten Fall gehen sie mit einer Neugier wieder raus. Aber nicht mit derselben, mit der sie gekommen sind.