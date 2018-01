5 gute Gründe für den deutschen «Bachelor»

1. Sein Tempo

Daniel Völz heisst der neue RTL-Bachelor. Der 32-Jährige ist Immobilienmakler, gebürtiger Berliner und lebt seit einiger Zeit in Florida. Pech für ihn, dass die Dreharbeiten aka Gratisferien ausgerechnet in Miami stattfinden. Immerhin: Der krebsrote Teint, den seine Schweizer Kollegen Vujo, Janosch oder Joel schon nach wenigen Stunden in der brütenden Hitze annahmen, bleibt dem sonnenerprobten Daniel erspart.

Umfrage Wie finden Sie den neuen RTL-«Bachelor»? Langweilig. Wie immer.

Daniel nervt schon jetzt.

Ich mag Daniel.

Keine Ahnung, ich schau mir diesen Quatsch nicht an.

Die erste Folge war unterhaltend.



Der würde seinem Aussehen aber auch keinen Abbruch tun. «Er ist soooooo schön», krächzen seine 22 Verehrerinnen in der ersten Folge am Mittwochabend unisono. Die Twitter-Gemeinschaft hat schon einige Lookalikes für ihn gefunden.

Hat schon jemand #Bachelor Daniel Völz und @zachbraff zusammen in einem Raum gesehen? pic.twitter.com/uwDsJlr4f8 — tsundoku (@BoberPeter) 10. Januar 2018

Daniel freut sich, der #Bachelor zu sein.



Wer kann da nur lachen, weil er 2 Bachelor hat? pic.twitter.com/6PhqYwEJ9k — anredo (@anredo) 10. Januar 2018

Wir mögen Daniel vor allem, weil er nicht lange fackelt. Während uns Joel Herger (34) jeweils lang und breit erklärte, warum, weshalb und wieso er so unfassbar grosse Mühe hat, sich zu entscheiden, drückt Daniel zwei Damen schon vor der ersten Nacht der Rosen ein Dornengewächs in die Hand. Was sie dafür tun mussten? Zwei Sätze mit ihm sprechen.

2. Seine Patzer

Apropos sprechen: Das ist bei Daniel so eine Sache. «Ich war wie am Fleck festgenagelt», gesteht er einer blonden Frau, die er Lina nennt, beim Kennenlernen auf dem Sofa.

Wir schauen drüber weg und lieben Daniel stattdessen für seine mässigen Flirtqualitäten. Es tue ihm leid, dass er sie nicht zur Türe begleitet habe, fährt er das Gespräch mit ihr fort. Er sei halt so aufgeregt gewesen, Lina sei schliesslich die erste von 22 Frauen gewesen, die aus dem weissen Chevrolet gestiegen sei.

Sie korrigiert: Sie sei nicht die Erste, sondern die Vierte gewesen. Darum sei sie auch nicht Lina, sondern Janina. Bei einem solchen Überangebot kann das ja mal passieren. Ausser vielleicht 3+-Bachelor Joel. Der galt für seine aalglatten, einstudierten und emotionslosen Sätze als Roboter.

Hatte mal nen Lehrer, der konnte sich auch keine Namen merken. Hat er die Mädels alle Bärbel genannt und die Jungs Klaus. Wäre vielleicht auch n Modell für Daniel... #bachelor — Anni (@EsVersendetSich) 10. Januar 2018

Danach darf dann noch die echte Lina zu Daniel auf die Couch. «Du bist genauso hübsch wie Bella», sagt er. Bella ist sein Hund, eine französische Bulldogge.

3. Seine coole Familie

Zu Kandidatin Michelle sagt Daniel, dass sie ihn irgendwie an seine Grossmutter Roswitha erinnere. Ein unpassender Vergleich, wie wir finden. Und eine Beledigung für die Oma. Denn der blonde Lockenkopf Michelle («ich habe vor einem halben Jahr auf einmal Locken bekommen») spricht ohne Punkt und Komma und nervt vom ersten Ton an.

Roswitha Völz dagegen ist cool. Sie steckt ihrem Enkel beim Kaffeetrinken ein 50-Euro-Nötli zu. Geld könne er schliesslich immer brauchen. Und sie habe reichlich davon. Klar, Roswitha ist ja auch Schauspielerin und seit über 60 Jahren Gattin des noch erfolgreicheren Schauspielers Wolfgang Völz (87). Will heissen: Daniels Grossvater ist die Stimme von «Käpt'n Blaubär».

Ich möchte den #Bachelor gern daten, nur damit ich seine Oma kennenlernen kann. — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) 10. Januar 2018

4. Seine Rachelust

So grosszügig Daniel mit seinen Rosen um sich wirft, so streng hält er es bei Kandidatin Kristina. Schon kurz nachdem sie aus dem Chevrolet gestolpert ist, will sie wieder nach Hause fliegen. Der Grund: «Ich war noch nie in so einer Situation. Ich war hier wegen der Gefühle, weil ich noch nie in meinem Leben geliebt habe.» Verstanden? Wir auch nicht.

Egal, denn sie bleibt am Ende sowieso. Daniel bittet drum. Für das unnötige Drama muss Kristina aber bangen. Der Bachelor lässt sie bis zur allerletzten Rose zittern. «Du hast mich zappeln lassen, jetzt musste ich dich zappeln lassen.» Wir möchten ihm für die Revanche auf die Schulter klopfen.

5. Sein Sex-Test

Daniel scheint schon jetzt als wildester Bachelor ever in die Geschichte der Kult-Kuppelshow einzugehen. Bereits bei den ersten Übernachtungsdates soll er aufs Ganze gegangen sein, wie das «OK-Magazin» von einem Insider aus Produktionskreisen wissen will. Noch nie sei es so schnell zu Intimitäten gekommen. Doch damit nicht genug: «Daniel wollte so häufig Sex, dass RTL eingreifen musste.»

Er selbst sagt in der Sendung: «Ich bin sehr ungeduldig. Wenn ich etwas haben möchte, dann am besten gestern.» Und gegenüber «Express» sagte er, dass Sex dazugehöre, «um Entscheidungen zu treffen, wie das zusammen weitergehen könnte». Auch wir sind äusserst gespannt, wie es bei ihm und den 18 verbliebenen Kandidatinnen weitergeht.

