«Ich bin immer noch in Cem verliebt»

Die letzte Nacht der Rosen ist nun eine Woche her. Und die ganze Nation stellte sich nur eine Frage: Hielt die Liebe zwischen Bachelorette Adela (25) und ihrem Auserwählten Cem (24) auch nach dem Drehschluss in Thailand?

Am Montagabend gab es in der Zusatzfolge von «Die Bachelorette» endlich die Antwort: Ja, die Basler Rosenkavalierin und der Schaffhauser sind ein Paar. Als Beweis gab es einen leidenschaftlichen Kuss. «Du weisst gar nicht, wie verliebt ich noch immer in Cem bin», schwärmte Adela vor Ex-Bachelor und Sendungs-Tätschmeister Rafael Beutl (32).

Erste Missverständnisse

Es folgte ein kleiner Einblick in den Alltag der Turteltauben. In einer Geheimmission – begleitet von einem Kamerateam – besuchte Adela ihren Cem in Zürich. Nach einem romantischen Essen (Cem hat gekocht: «Tortellioni all'arrabiata», wie er zu den Penne sagte) zogen aber erste dunkle Wolken über dem Liebesglück auf. Beim Thema Ausgang war sich das Paar nämlich gar nicht einig.

«Am liebsten wäre es mir, wenn meine Partnerin gar nicht in den Ausgang geht», sagte Cem und ergänzte: «Du kannst dich schon mit deinen Freundinnen treffen, aber nicht in einer Disco.»

Kriselt es etwa bereits in der jungen Beziehung? «Nein, nein, das haben wir mittlerweile geklärt», beruhigte sie Rafael Beutl, der nach dem Einspieler besorgt nachfragte. «Ich darf einmal im Monat in den Ausgang», scherzte Adela.

Italos gegen den Rest

Doch es lag nicht nur Liebe in der Luft. Vor allem Safak (32) bekam beim grossen Wiedersehen der Kandidaten sein Fett weg: Als ein Rückblick zeigte, dass der Hamburger vor Adela mehrmals über das Italo-Trio in der Runde lästerte, kläffte Gisui (28): «Von allen Kandidaten habe ich immer gedacht, dass du am gefährlichsten bist. Ich habe aber nie ein Wort über dich gesagt.»

Auch Luca (22) wehrte sich: «Den Namen Safak habe ich nie in den Mund genommen.» Während es Safak die Sprache verschlug, sprang der Zweitplatzierte David (30) für seinen Kumpel in die Bresche. «Das Lustigste ist, dass genau ihr drei das Gleiche vor Adela erzählt habt.»

David, der Oli.P.-Fan

Zu viel für die temperamentvollen Italos, die begannen, lauthals mit dem Schaffhauser zu diskutieren. Da kamen selbst wir nicht mehr mit, sorry.

Sam (32) hingegen schmierte David mächtig Honig ums Maul. «Den geilsten Spruch fand ich den von David, mit den Flugzeugen im Bauch», schwärmte der Bündner. David gab zu: «Weisst du, woher der kommt? Vom Lied von Oli.P., ‹Flugzeuge im Bauch›».

Den grossen Bestätigungsmoment von Adelas und Cems Liebe siehst du nochmals oben im Video.

