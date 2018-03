Sie hat Federer interviewt und ein Dickpic-Problem

Das Leben ist kein Ponyhof. Aber im Falle von Adela Smajic (25) ein Sandstrand. So jedenfalls lässt uns das die neue 3+-Bachelorette in den sozialen Medien glauben: Mal bädelet sie im Meer, mal sucht sie nach Seesternen, mal räkelt sie sich auf einer Jacht, mal schwimmt sie auf einem Einhorn. Immer im Bikini oder Badeanzug – und immer äusserst freizügig.

Umfrage Werden Sie die neue «Bachelorette»-Staffel verfolgen? Klar, die Sendung ist Pflichtprogramm bei mir.

Nicht ganz bei Trost? So einen Quatsch tue ich mir nicht an.

Wenn ich zufällig reinzappe, schon.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Und sonst? Wir verraten, wofür die Baslerin neben dem Sünnele auch noch Zeit hat, wie sie tickt und worauf sie steht.

Ihr Jetset-Leben

Von Mykonos über Jamaika bis Sansibar: Adela hat schon viele Strände dieser Welt abgecheckt. Ab und an darfs aber auch mal ein Städtetrip sein. Die Tochter von Ex-Profifussballer Admir Smajic war 2017 in Paris, Mailand und Nizza. Einer, der sich für ihr Jetset-Leben interessiert, ist der Sänger Baschi: Er folgt ihr auf Instagram.

Ihr Job

Neben dem exzessiven Ferienmachen (oder ist es Influencen?) bleibt kein Platz für Arbeit? Falsch. Adela ist beim Lokalsender Telebasel angestellt, hat dort schon das Wetter präsentiert und Stars wie Roger Federer oder Patrick Dempsey interviewt. Im Archiv findet man zudem die unterschiedlichsten Online-Beiträge von ihr: vom Politik-Artikel zu Albert Rösti über die Wirtschafts-Story zur Lohn-Gleichstellung bis hin zum People-Text zu Rihanna.

Adelas Chefin Karin Müller gibt sich bedeckt. «Unsere Peoplemagazin-‹Glam›-Moderatorin Adela Smajic als neue Bachelorette?», sagt die Telebasel-Chefredaktorin gegenüber 20 Minuten. Man würde sich jedenfalls «freuen», sollten die Gerüchte stimmen. «Mit ihrem natürlichen Moderationsstil hat sie die Region schon fest im Griff, bringt für Telebasel bereits nationale Quoten», schwärmt sie über «Sonnenschein Adela».

Ihr Versteck-Spiel

Damit ihre Mitmenschen nichts von den «Bachelorette»-Dreharbeiten erfahren, hat sie Adela über Wochen an der Nase herumgeführt. Und das mit einer sehr kreativen Ausrede: «Sie erzählte, dass sie sich den Po operieren lassen möchte», wird ein Arbeitskollege, der anonym bleiben möchte, auf Nau.ch zitiert. Man habe ihr das abgenommen, «es wäre schliesslich nicht ihr erster Schönheits-Eingriff gewesen».

Ihr Lieblingskörperteil

Apropos Hintern: Der scheint denn auch Adelas liebster Körperteil zu sein. Auffallend oft hält sie ihn auf Instagram in die Kamera. Adela hat sowieso null Probleme, sich leicht bekleidet zu präsentieren. Selbst bei tiefen Temperaturen in Istanbul trägt sie neben dicker Pelzmütze und -jacke (ob Fake oder echt, ist unklar) noch ein knappes Miniröckchen.

Ihr Lieblingsessen

Exotische Früchte haben es der Bachelorette angetan. Adela posiert auf Instagram mit einem bunten Früchteteller, einer frischen Kokosnuss oder mit einer Ananas in den Händen (passenderweise in einem Ananas-Badekleid). Es darf aber auch mal ein feuerroter Frucht-Cocktail sein. Oder einfach ein Gläschen Weisswein.

Ihr Lieblingstier

Die Baslerin nennt sich auf Snapchat «miau_adela». Was sie mit Büsi zu tun hat, können wir nur mutmassen. Ist es vielleicht ihr Lieblingstier? Ist sie selbst besonders verschmust? Fährt sie gern ihre Krallen aus?

Ihr Dickpics-Problem

«In 8 von 10 Fällen werde ich nicht direkt angesprochen, sondern via soziale Medien», sagt Adela in einer TV-Diskussion auf Telebasel. Face-to-Face-Flirten finde kaum mehr statt, was sie bedauere. Die Männer hätten «sicher Angst, gekorbt zu werden». Die 25-Jährige spricht im Beitrag ausserdem über Erfahrungen mit «Dickpics» – Bildern von Geschlechtsteilen. Das sei heute gang und gäbe und laut Adela nicht bloss «Einzelfälle». «Ich glaube, ich kann da für viele Frauen sprechen. Wenn man nicht danach fragt, sollte man es auch nicht schicken.»

Ob Adela tatsächlich die Nachfolgerin von Frieda Hodel, Zaklina Djuricic und Eli Simic ist, wie Nau.ch meldet, ist noch nicht bestätigt. 3+ hüllt sich in Schweigen und verweist auf kommende Woche: Erst am Donnerstag wolle man das Geheimnis um die neue Rosenkavalierin offiziell lüften, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten.

Adelas Leben in Bildern sehen Sie in der Fotostrecke oben.

(kfi)