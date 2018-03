Grosses Science-Fiction-Kino im Kleinformat

Die Story

Natalie Portman spielt Lena, eine Biologin und ehemalige Soldatin. Sie schliesst sich einer Mission an, um herauszufinden, was ihrem Ehemann (Oscar Isaac) in Area X zugestossen ist. Dort angekommen, entdeckt die Expedition eine Welt von mutierten Landschaften und Kreaturen, die zugleich gefährlich und faszinierend schön sind – und nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Verstand bedrohen.

Umfrage Nutzen Sie Netflix? Ja und ich finde es super.

Schon, aber es könnte besser sein.

Noch nicht, aber ich werde es mal ausprobieren.

Nein, ich nutze noch klassische Medien.

Nein, ich schaue keine Filme und Serien.

Netflix statt Kino

In Testscreenings fiel der Streifen angeblich durch. Zu kompliziert und zu anspruchsvoll sei das Werk für ein breites Publikum. Das Studio Paramount bekam daraufhin kalte Füsse und verkaufte die Rechte ausserhalb der USA und China an Netflix. In Amerika spielte das Werk seit dem Kinostart am 23. Februar auch nur bescheidene 24 Millionen Dollar ein. Und das trotz sehr guter Kritiken.

High Concept

Hinter dem Projekt steckt Drehbuchautor Alex Garland («28 Days Later», «Never Let Me Go»), der 2014 mit seinem genialen Regiedebüt «Ex Machina» über künstliche Intelligenz für Furore sorgte und seine Hauptdarstellerin Alicia Vikander zum Superstar machte. Auch «Annihilation», basierend auf dem Roman von Jeff VanderMeer, ist kein 0815-Science-Fiction-Film, sondern regt den Zuschauer an, die Lücken selbst zu schliessen und den Stoff weiterzudenken, wie es zuletzt Denis Villeneuve mit «Arrival» geschafft hat. Denn in den besten Filmen über ausserirdische Lebensformen geht es letztlich nicht um diese, sondern um uns Menschen.

Science-Fiction-Boom bei Netflix

Der Streamingdienst hat sich in den letzten Jahren zur ersten Anlaufstelle für Science-Fiction-Fans gemausert. «Stranger Things», «Dark», «Altered Carbon» – das Genre gilt zwar nach wie vor als Nische, weltweit kombiniert ergibt sich aber ein Publikum, das die Produktionskosten durchaus rechtfertigt. Da passt «Annihilation» perfekt ins Programm.

«Annihilation» läuft ab dem 12. März auf Netflix.

(cat)