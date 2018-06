Adela und Cem, wie gut kennt ihr euch eigentlich?

Seit der Schaffhauser Cem (25) von Bachelorette Adela (24) in Thailand die letzte Rose bekommen hat, schweben die beiden auf Wolke sieben. Das jedenfalls sagten sie am Montagabend in der Zusatzfolge von «Die Bachelorette». «Ja, wir sind noch ein Paar», sagten sie bis über beide Ohren strahlend.

Umfrage Was glaubst du: Hält die Beziehung zwischen Adela und Cem? Garantiert! Sie ergänzen sich.

Schwer zu sagen, schliesslich sind sie noch in der Kennenlernphase.

Nein, sie passen überhaupt nicht zusammen.



Aber passen Cem und Adela wirklich zusammen? Weiss der Personal Trainer, welche Augenfarbe seine Liebste hat? Welches Menü Adela gar nicht ausstehen kann? Oder wann sie Geburtstag hat? Und wie gut kennt die Basler Rosenkavalierin eigentlich ihren Auserwählten?

20 Minuten hat mit Adela und Cem gesprochen und den Pärli-Test gemacht. Das Ergebnis siehst du oben im Video.

(kao)