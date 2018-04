«Wenn mir ein Mann gefällt, werde ich touchy»

Adela, was haben deine Eltern zur Teilnahme bei «Die Bachelorette» gesagt?

Meinem Vater (Ex-FC-Sion-Coach Admir Smajic, Anm. d. R.) musste ich erst mal erklären, was das genau ist. Er wohnt in der Romandie und bekommt das nicht so mit. Mein Mami meinte: «Oh Gott, du bist dann mehrere Wochen dort – was wirst du essen und wo wirst du wohnen?» Typisch Mutter halt. Meine Schwestern fanden es cool.

Und wie reagierten deine Freunde?

Mein Umfeld äusserte schon Bedenken, à la «Du stellst dich zur Schau», aber ich meinte einfach: «Ich bin so, wie ich bin. Entweder finden die Leute das gut oder eben nicht.»



Du arbeitest bei Telebasel als Moderatorin. Stimmt es, dass du dort gesagt hast, dass du dir den Po operieren lässt, um unbemerkt an den Dreharbeiten zu «Die Bachelorette» teilnehmen zu können?

Ja, das stimmt. Und das hat man mir tatsächlich abgekauft. Die Leute meinten: «Ah, typisch Adela. Sagst dann, wie es war.» Aber die Po-Operation gab es dann ja nicht.

Wäre es eine Option?

Momentan nicht. Aber wer weiss, wie es in fünf Jahren aussieht. Im Moment bin ich zufrieden mit den Verbesserungen, die ich schon gemacht habe.

Was hast du denn schon alles verbessern lassen?

Ich habe eine Brustoperation hinter mir. Ich lasse meine Lippen aufspritzen. Meine Haarfarbe ist nicht echt. Ich bleache meine Zähne.

Warum hast du dich zur Brust-OP entschieden?

Ich habe lange Leichtathletik gemacht und war dadurch sehr durchtrainiert. Und in meiner Familie hat niemand wirklich grosse Brüste. Aber ich finde das sehr weiblich und sexy, habe einen Sommer lang darauf gespart und es dann gemacht. Und ich bereue es nicht.

Wie viel hast du einsetzen lassen?

Je 550 Gramm. Das heisst, wenn ich auf der Waage stehe, darf ich immer ein Kilo abziehen.

Denkst du darüber nach, wie du als operierte Frau im Fernsehen auf andere junge Frauen und Mädchen wirkst?

Ja. Ich will ihnen mitgeben, dass sie sich nicht von irgendwelchen Idealen beeinflussen lassen – nur, weil Kim Kardashian einen megagrossen Booty hat, muss nicht jede so rumlaufen. Man muss für sich selbst abwägen, was man schön findet.

Auf Instagram wirkt dein Leben glamourös. Deckt sich das mit der Wirklichkeit?

Mein Leben ist eigentlich nicht so glamourös. Ich gehe arbeiten, verdiene mein Geld, gebe es vor allem für schöne Reisen aus und bin ein grosser Familienmensch. Mal Party machen ist okay, aber ich bevorzuge einen Netflix-Serienmarathon mit meinen Schwestern und Pizza.

Welche Serien schaut ihr?

Ich schaue gerade «The Blacklist». Mein absoluter sozialer Untergang, ich verschlinge das.

Worauf achtest du bei Männern?

Das Aussehen ist für mich wirklich sekundär. Es ist schon schön, wenn ein Mann gross und sportlich ist, aber er muss irgendwas haben, das mich catcht. Das Lächeln, der Auftritt, ein charmanter Spruch.

Was geht gar nicht?

Ich hasse Materialismus abgrundtief. Oberflächlichkeit, Vorurteile und Unhöflichkeit gehen auch nicht.

Woran merkt ein Mann, dass du an ihm interessiert bist?

Ich bin sehr flirty. Ich zeige mein Interesse offen, quetsche ihn aus, will seinen Charakter herausspüren, werde etwas touchy.

Warum will man Bachelorette werden?

Ich habe mich noch nie verliebt und ich war noch nie in einer Beziehung – obwohl ich schon 25 bin. Darum habe ich mir einfach gesagt: «Let’s give it a try.» Und: Ich habe mich verliebt. Es ist der Wahnsinn.

Hält das bis jetzt an, auch wenn ihr wieder zurück in der Realität seid?

Ja, ich bin immer noch verliebt.

Du hattest also noch keine Beziehung – wie sieht es dann mit One-Night-Stands aus?

Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich brauche eine gewisse Vertrauensbasis, wenn ich mit jemandem schlafen will. Aber: Ich bin keine Jungfrau mehr.

Das klingt nach mehr als Affären – wie nennst du deine bisherigen Bekanntschaften denn? Halb-Beziehungen?

Ja, irgendwie so.

Adela Smajics – ihrer Aussage nach erfolgreiche – Suche nach der grossen Liebe läuft ab Montag, 16. April, bei «Die Bachelorette» auf 3+.

