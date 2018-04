Bohlen zerpflückt DSDS-Schweizerin Emilija

Sie glitzerte, sie funkelte und geizte wie gewohnt nicht mit ihren Reizen. Doch alle Bemühungen bei der Performance von «Katchi» waren umsonst: Emilja Mihailovas (28) Traum von «Deutschland sucht den Superstar» ging am Samstag jäh zu Ende. Die Zuschauer wählten die Zahnarzt-Sekretärin aus Rorschacherberg SG, die in diesen Tagen mit «Playboy»-Bildern Schlagzeilen macht, bereits in der ersten Live-Show wieder raus.

Und das war noch nicht mal die einzige Klatsche für Emilija. Dieter Bohlen liess kein gutes Haar an der Schweizerin: Gesanglich sei der Auftritt zwar ihr bislang bester gewesen. «Aber: DSDS ist auch ein Sympathie-Wettbewerb. Und eigentlich hast du alles verkehrt gemacht», kritisierte der Chef-Juror. «Wie soll das bei den Leuten ankommen? ‹Ich steh nur auf Porsche. War gerade in Miami shoppen.› Da kotzen die Leute! Das findet keiner sympathisch.»

Ziel erreicht, Sieg verpasst

Die gute Nachricht sei, dass sie ihr Ziel erreicht habe: «Ich glaube, dass du von Anfang an einen Plan hattest. Du wolltest bekannt werden. Das hast du erreicht.» Bohlens Prognose: «Ich glaube, dass du heute hier rausfliegst.» Und er sollte einmal mehr recht behalten.

Noch hat die Schweiz aber ein weiteres heisses Eisen im Feuer: Michel Truogs (26) Backstreet-Boy-Auftritt – er gab «I Want It That Way» – kam bei Jury und Publikum gleichermassen an. Der Neftenbacher ist eine Runde weiter bei DSDS.



