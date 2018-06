China zensiert John Oliver wegen Cartoon-Vergleich

Chinas Führer Xi Jinping dürfte an der letzten Folge von John Olivers Politsatire keine Freude gehabt haben. Die Seite des TV-Produzenten HBO ist seit Samstag in China komplett gesperrt, berichtet «The Guardian».

Auch das chinesische Facebook-Pendant Weibo blockiert jegliche Beiträge über John Oliver oder seine Sendung. Dies, nachdem der britische Komiker den chinesischen Präsidenten für seinen Machthunger kritisiert hat. Oliver nannte Xi den «unheimlichen Onkel, der in seinem Keller 800'000 Leute gefangen hält».

It takes an insecure leader to ban the image of Winnie the Pooh: China's new emperor-for-life, Xi Jinping. https://t.co/rBShlWedPm pic.twitter.com/STVNxEVxXD