«Schweizer sind harmoniebedürftiger»

116 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Toiletten und ein Handtuch – damit mussten die 100 Kandidaten der Show «Get the F*ck out of my House», die heute Abend zu Ende geht, vier Wochen lang klarkommen. Gefilmt werden die Bewohner dabei von Dutzenden Kameras. Wer am Ende noch im Haus wohnt, gewinnt 100'000 Euro. So das Kurzkonzept der neuen Reality-Trash-Show, die aktuell auf Prosieben läuft.

Umfrage Würden Sie sich ein Format wie «Big Brother» in der Schweiz wünschen? Ja, das fände ich toll!

Es reicht doch, wenn die Deutschen solche Sendungen zeigen.

Lieber ein Schweizer Dschungelcamp.

Eine Neuauflage von «Expedition Robinson» wäre der Hit!

Nach «Big Brother», «Promi Big Brother» oder «Newtopia» ist «Get the F*ck out of my House» die x-te Adaption einer «Wir sperren dich ein und filmen dich dabei»-Sendung. Es stellt sich die Frage: Warum funktioniert das Konzept seit Jahren immer noch? «Voyeurismus ist ein Urinstinkt des Menschen», so die simple Erklärung von Medienpsychologe Jo Gröbel.

«Gladiatorenspiele wird es nicht geben»

Dass die Shows immer extremer werden, ist für den Experten eine logische Entwicklung. «‹Big Brother› ist längst kein Aufreger mehr und lockt niemanden hinter dem Ofen hervor. Vielleicht sind wir alle schon so abgebrüht, dass wir nicht mehr merken, dass diese Sendungen schon ein ziemlicher Hammer sind.» Dass Realityshows aber noch krasser werden, glaubt Gröbel nicht: «Gladiatorenspiele wird es zum Glück nie am TV geben.» Der Schweizer Markt sei dafür juristisch zu gut geregelt.

Die Schweiz wagte im Jahr 2000 und 2001 einen Ausflug ins Big-Brother-Land und stellte einen Container nach Glattfelden. Der Privatsender TV3 stellte die Show aber nach der zweiten Staffel ein – seither wagte sich kein Schweizer Sender mehr an ein solches Reality-Format. Da stellt sich die Frage: Warum bloss?

Format für 3+ «zu trashig»

Der Schweizer Sender, der ein «Get the F*ck out of my House»-ähnliches Format am ehesten ins Programm aufnehmen könnte, ist 3+. Doch Senderchef Dominik Kaiser winkt ab. «Das Format ist uns zu trashig. Wir konzentrieren uns bei 3+ auf Schweizer Adaptionen der erfolgreichsten Formate wie ‹Der Bachelor›, ‹Die Bachelorette› oder ‹Bauer, ledig, sucht ...›», erklärt der 3+-Boss.

Das Argument für den Verzicht ist laut Kaiser in der Schweizer Mentalität zu suchen. «Die Schweizer mögen lieber Doku-Soaps als Trash-Formate wie ‹Big Brother›. Wir sind weniger direkt und harmoniebedürftiger», analysiert Dominik Kaiser. Zudem seien die Schweizer Adaptionen «herzlicher, charmanter, liebevoller und mit Humor produziert».

(lme)