Diese Skills muss die Miss Schweiz 2018 mitbringen

2017 war ein holpriges Jahr für die neuen Besitzer der Marke «Miss Schweiz». Wegen «unterschiedlicher Vorstellungen über die Inszenierung der Kandidatinnen und des Finales», entschied sich die Miss-Schweiz-Organisation, die Wahl nicht mit dem Sender 3+ umzusetzen, wie zunächst kommuniziert worden war. Nun sind die TV-Rechte aber in trockenen Tüchern, wie der «Sonntagsblick» berichtet: Sat.1 und Teleclub übertragen die Wahl vom 10. März aus Baden AG live.

Umfrage Was gehört für Sie zu einer Miss Schweiz? Sie soll Schweizerin sein.

Sie soll schön sein.

Sie soll klug sein.

Sie soll cool sein.

Nun können sich die Organisatoren also ganz auf die Auswahl der perfekten Miss konzentrieren, die Lauriane Sallin (24), nach über zwei Jahren Missen-Dasein, ablösen soll. Eine Jury wird die 1000 Bewerbungen prüfen und die besten 20 Kandidatinnen in ein erstes Missen-Camp nach Brunnen im Kanton Schwyz schicken. Dort werden sie für die Wahlnacht vorbereitet – zehn treten letztlich in der Live-Show um Titel an.

Veranstalterin Angela Fuchs erklärt, auf was die Jury achtet und was die neue Miss Schweiz an Qualitäten mitbringen muss. Was die konkreten Anforderungen an die neue Miss Schweiz sind, lesen Sie in der Bildstrecke.

(lme)