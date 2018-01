Nun sucht auch die Schweiz ein Topmodel

Seit zwölf Jahren sucht Heidi Klum (44) auf Prosieben jährlich ihr «Germany's next Topmodel». Die Sendung brachte mit Lena Gercke (29), Rebecca Mir (26) oder Stefanie Giesinger (21) schon einige Frauen hervor, die bis heute erfolgreich als Model, Influencer oder im Showbusiness unterwegs sind.

Umfrage Wer wäre das perfekte Schweizer Model-Mami für «SNTM»? Sarina Arnold

Ronja Furrer

Nadine Strittmatter

Anja Leuenberger

Tamynique

Julia Saner

Lejla Hodzic

Valerija Sestic

Patricia Schmid

Manuela Frey

Im Herbst 2018 kommt die Erfolgsshow nun endlich als Adaption in die Schweiz. Unter dem Titel «Switzerland's next Topmodel» – natürlich – geht Prosieben Schweiz auf die Suche nach der Schweizerin oder dem Schweizer mit dem höchsten Model-Potenzial. Die Schweizer Sendungsmacher begnügen sich nicht damit, einfach «GNTM» zu kopieren. Erster Schritt dahin: In der Schweiz dürfen sich auch Jungs anmelden.

Der Einbezug von Jungs im Schweizer Format hat laut Andrea Haemmerli, Geschäftsführerin von Prosieben Schweiz, einen entscheidenden Vorteil: «Das Format mit Jungs und Mädels hat sich in den USA und auch in Österreich bewährt und bietet viel Spannung.»

Die Anforderungen an das «Switzerland's next Topmodel» skizziert sie so: «Wir suchen Menschen, die das Zeug zum Topmodel haben, Charakter und Ausstrahlung mitbringen, Persönlichkeiten sind – und gerne dürfen sie auch Ecken und Kanten haben», erläutert die Prosieben-Chefin. «Die Person sollte eine moderne, aufgeschlossene Schweiz repräsentieren und eine gute Portion Glamour ausstrahlen», sagt Haemmerli.

Wer die Schweizer Heidi Klum werden und die Show präsentieren wird, will Andrea Haemmerli noch nicht sagen. Sie verrät aber so viel: «Wir sind mit sehr spannenden Persönlichkeiten im Gespräch.» Der Siegerin oder dem Sieger winken ein Modelvertrag, ein Cover-Shooting mit einem bekannten Schweizer Lifestyle-Magazin und weitere attraktive Preise.

Ab heute können sich interessierte Jungs und Mädels ab 16 Jahren für das «Switzerland's next Topmodel»-Casting anmelden. Ein gutes, kreatives und selbstgemachtes Video erhöht die Chancen, in die engere Wahl zu kommen, steht in der Ausschreibung. Und: Piercings, Tattoos und Bärte müssen deklariert werden.





