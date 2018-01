Giuliana muss zur Geografiestunde

Sie wollten es so. Seit Freitagabend sitzen 12 deutsche Promis in der TV-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!». Und wie es sich gehört, baten die Dschungelcamp-Gastgeber Sonja Zietlow und Daniel Hartwich auch gleich zur ersten Prüfung.

In der Dschungelschule mussten die Stars in verschiedenen Fächern antreten. Für Giuliana Farfalla (21) und Kattia Vides (29) gings zum Geografie-Unterricht. In einem Bottich voller Fleischabfälle mussten die zwei Kandidatinnen nach Tafeln mit Sehenswürdigkeiten suchen. Diese galt es dann, auf einer Weltkarte richtig zu platzieren. Kein einfaches Unterfangen, wie sich zeigte.

Den indischen Taj Mahal wollte Kattia nach «Arabien» platzieren, die Akropolis ordneten die beiden zwar korrekt Griechenland zu – Giuliana platzierte sie dann allerdings auf Österreich.

«Krokodilpenis? Hab schon schlimmere gehabt»

Auch die Pausen vom Unterricht waren mit Prüfungen verbunden. Tatjana Gsell (46) und Natascha Ochsenknecht (53) mussten einen Pausensnack verspeisen. Nataschas Krokoriegel, ein kleiner Krokodilpenis, schien für den TV-Show-Profi kein Problem zu sein. «Schmeckt gar nicht schlecht – hab schon schlimmere gehabt», so ihr Fazit zum Tierpenis.

Kollegin Gsell zeigte sich ebenfalls wenig zimperlich. Die zwei servierten Kuheuter «Milchtitten» zerkaute sie ohne Zögern in der vorgegebenen Zeit.

Die Fans fieberten wie üblich vor allem auf Social Media mit. Auf Twitter trendete der Hashtag #IBES2018 kurzzeitig.

Die Auswahl der diesjährigen Dschungelcamper war ein gefundenes Fressen für Lästermäuler:

Die Namen der Promis klingen einfach wie ein Gespräch mit einem Kellner:



- Was möchten Sie Mangipane?



- Eine Portion Farfalla Negroni mit Steak vom Youngblood und Ochsenknecht-Suppe.



- Kommt Vides!#IBES #IBES2018 — anredo (@anredo) January 19, 2018

So verabschiedeten sich die 12 Stars von ihren Fans:

Die Vorsätze der prominenten Dschungelbewohner

