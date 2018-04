Adela, das sind deine 22 Traumprinzen

Über ein zu kleines oder zu einseitiges Angebot kann sich Adela Smajic (25) nun wirklich nicht beklagen. Stolze 22 Männer – so viele wie in keiner Staffel vorher – buhlen ab kommendem Montag auf 3+ um die Bachelorette. Und die balzfreudigen Burschen könnten origineller nicht sein.

Von klein bis gross, von blond bis schwarzhaarig, von romantisch bis draufgängerisch ist alles dabei. Eine Kostprobe der illustren Schar gefällig?

Royal-Chauffeur und Weinberater

Da wäre zum Beispiel der 21-jährige Mario aus Zürich, der einst Tennis bei den Schweizer Junioren betrieb. Und heute Putzen zu seinem persönlichen Leistungssport zählt. Oder Berner Thomas, 24-jähriger angehender Banker, der sich auf Instagram regelmässig mit Krawatte und Waffe oder einer hübschen Blondine präsentiert. Oder aber Aargauer Hanspeter (35), der Adela als musizierender Weinberater um den Finger wickeln will. Und dann gäbe es auch noch den 24-jährigen Schaffhauser Cem, der einst als persönlicher Chaffeur einer arabischen Königsfamilie arbeitete und heute seine Brötchen als Personaltrainer verdient.

Apropos Sport: Einzig in diesem Bereich scheinen die meisten Kandidaten gleich zu ticken. Die Truppe zählt Fitness-Trainer, Fitness-Models, Eishockey-Spieler, Surfer, Tänzer, Fussballer, Kickboxer und Motocross-Fahrer unter sich. Sportmuffel können einpacken. Oder verstecken ihren Sixpack-freien Bauch fürs Oben-ohne-Foto am thailändischen Strand (zu bestaunen in der Bildstrecke) einfach in unter einem Hemd und stellen sich artig in die zweite Reihe. Spätestens ab Montag, 16. April, ist dann aber fertig mit den Nettigkeiten.

Wir zeigen alle 22 Kandidaten der neuen «Bachelorette»-Staffel in der Bildstrecke oben – mal elegant im Anzug, mal in knapperen Kostümen.





Der Trailer zur neuen «Bachelorette»-Staffel (Quelle: 3+).

(kfi)