«Bitte auf den Sonntag-Abend-Sendeplatz, SRF!»

Am Donnerstagabend lief die erste Ausgabe der Late-Night-Show «Late Update», moderiert von Comedian Michael Elsener (32). Es ist auch vorerst die einzige Folge und Teil des «Comedy-Frühling»-Specials des SRF.

Noch ist er nicht der König des SRF-Late-Night-Genres, aber Michael Elsener hat schon mal einen guten Start hingelegt. (Bild: Philippe Hubler) Noch ist er nicht der König des SRF-Late-Night-Genres, aber Michael Elsener hat schon mal einen guten Start hingelegt. (Bild: Philippe Hubler)

Wenn es nach den twitternden Zuschauern geht, darf das Format aber gern fortgesetzt werden. Vergleiche mit der ZDF-«Heute-Show» werden gezogen – auch im positiven Sinn. Und mehrere User fordern, der Sendung den «verwaisten Sonntagabend-Sendeplatz» zu geben, den vormals «Giacobbo/Müller» belegte. Die Twitter-Reaktionen zeigen wir oben in der Bildstrecke.

210'000 Zuschauer verfolgten die Sendung gemäss SRF – im Vergleich mit ähnlichen Formaten eine gute Quote: Gegen Ende von «Giacobbo/Müller» schalteten durchschnittlich 363'000 Leute ein, bei der SRF-Late-Night-Offensive, bestehend aus «Müslüm TV», «Querdenker» und «Deville», waren es zwischen 45'000 und 65'000.

Themen, die bewegen

Besagte Vergleiche mit der «Heute-Show» sind naheliegend. Schliesslich wollte Elsener mit «Late Update» die sonst so bürokratische Politik auf einfache und unterhaltsame Art erklären, wie er im 20 Minuten-Interview bereits erwähnte.

Am Donnerstagabend sprach er dazu Themen an, die die Schweizer bewegen: zum Beispiel, dass das Parlament Sozialdetektive einsetzen will, den Datenmissbrauch von Facebook und wie das Datenschutzgesetz in der Schweiz dazu aussieht sowie die Revision der AHV-Reform. Dazu führte Elsener ein Gespräch mit dem Politexperten Markus Schafroth. Und dieser wurde von Elseners Comedian-Kollege Matto Kämpf (48), parodiert.

CVP-Präsident trinkt Gin Tonic in der Show

Höhepunkt der Show war wohl der Besuch von CVP-Präsident Gerhard Pfister. Bevor es mit dem politischen Talk losging, mixte Elsener dem Parlamentarier einen Gin Tonic. Anscheinend ist das Pfisters Lieblingsgetränk – er nahm den Longdrink auch sofort an, warnte Elsener aber davor, dass er noch mit dem Auto nach Bern fahren müsse. Das Publikum lachte laut.

Wer «Late Update» verpasst hat, kann es hier sehen:



