Michel trainiert mental, Emilija macht Frühsport

Bevor es für die Top Ten von «Deutschland sucht den Superstar» am Samstag zum ersten Mal auf die Live-Bühne geht, steht intensives Training auf dem Programm. Obwohl dieses anstrengend sei, machen den beiden Schweizer Teilnehmern Emilija Mihailova (29) aus Rorschacherberg SG und Michel Truog (26) aus Neftenbach ZH die Vorbereitungen Spass, wie sie zu 20 Minuten sagen.

«Das alles zu sehen und zu erleben, ist mega», findet Michel. «Ich bin oft für mich allein und bereite mich mental vor.» Auch Emilija findet es nicht schlimm, dass ihr tägliches Programm bis zur letzten Minute gefüllt ist: «Ich stehe um 5 Uhr auf und gehe ins Fitness. Es ist streng, aber ich habe nichts anderes erwartet.»

Jede Folge gesehen

Sowohl Michel als auch Emilija haben alle bisherigen Folgen dieser Staffel am TV mitverfolgt. «Am Anfang war es schon recht komisch, sich selbst zu sehen», meint Dentalsekretärin Emilija. Sie hat sich die Aufzeichnungen von Casting und Recall ganz genau angeschaut und herausgefiltert, wo sie sich noch verbessern könnte.

Für Michel war der spannendste Moment die Ausstrahlung des Castings. «Ich habe mich so auf diesen Augenblick gefreut. Nun kommt dieses Gefühl wieder zurück und ich bin gespannt, wie es am Samstag in mir aussieht.» Vor Publikum aufzutreten und live im Fernsehen zu sein, sei wahrscheinlich schon noch einmal anders als die Aufzeichnung der bisherigen Folgen, mutmasst er.

Unterstützung aus der Heimat

Unterstützt werden die Kandidaten von Familie und Freunden, die am Samstag im Publikum sitzen werden. Maurerlehrling Michel freut sich auf den Besuch aus der Heimat: «Alle stehen hinter mir, dafür bin ich dankbar. Meine ganze Familie und ein paar Freunde von mir reisen extra nach Köln.»

«Meine Schwester konnte es zum Glück auch einrichten», sagt Emilija. «Sie und eine gute Kollegin von mir kommen.» Aufgeregt ist sie jedoch noch nicht: «Bis jetzt war ich noch nie gross nervös. Aber wer weiss, alles kann passieren.»

Die erste DSDS-Liveshow läuft am Samstag, 14. April, um 20.15 Uhr auf RTL.

