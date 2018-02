«Ich finde das ständige Rasieren einfach unnötig»

Bei der Casting-Show «Germany's Next Topmodel» erreichte Maja Manczek im Jahr 2017 den fünften Platz. Die gebürtige Polin sorgte aber nicht nur mit ihrem Model-Talent für Aufsehen –sondern auch mit ihrer sichtbaren Natürlichkeit.

Umfrage Finden Sie Achselhaare cool? Jede Frau sollte selbst entscheiden, ob sie die Haare rasieren möchte oder nicht.

Pfui! Achselhaare gehören entfernt.

Cool nicht, aber ich verstehe es, wenn man sich die Arbeit nicht antun möchte.



Die 20-Jährige präsentierte sich nämlich mit spriessenden Achselhaaren der Jury. Bei Model-Mama Heidi Klum (44) kam das nicht gut an – Körperbehaarung ist schliesslich ein No-go im Mode-Business. Peinlich ist Maja das aber auch ein Jahr später nicht, im Gegenteil.

Prominente Vertreterinnen

«Ich finde das ständige Achselrasieren einfach nur unnötig», erklärt sie im Interview mit Promiflash.de. Mit ihrer Meinung ist Maja aber nicht alleine. Auch Madonnas Tochter Lourdes (21) und Paris Jackson (21) haben dem Rasierer eine Pause gegönnt und zeigen sich öffentlich mit Behaarung unter den Achseln.

Was die ehemalige Kandidatin von «Germany's Next Topmodel» sonst noch über Behaarung in der Modebranche denkt, sehen Sie im Video.

