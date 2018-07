«Die meisten mit Kopfweh haben keinen Hirntumor»

Ein Ziehen im Rücken, ein ungewohnter Schmerz im Kopf oder andere Beschwerden, die man nicht einordnen kann. In der Ungewissheit recherchiert man als erstes auf Google, was die Ursache sein könnte – bevor man überhaupt einen Arzt-Termin vereinbart hat.

Umfrage Googeln Sie Ihre Symptome, wenn Sie krank sind? Jedesmal. Nachher habe ich jeweils das Gefühl, todkrank zu sein.

Ja, aber ich finde nie eine passende Diagnose.

Nur, wenn ich nicht direkt zum Arzt kann.

Nein, das Resultat würde mich nur verrückt machen.

Noch nie! Ich vertraue lieber den Ärzten.



Damit setzt sich die neue SRF-Show «Ärzte vs. Internet» auseinander und stellt Google auf die Probe: Schaffen es Laien mit Hilfe der Suchmaschine eher als Ärzte, die richtige Diagnose zu finden? Zwei Dreierteams treten gegeneinander an, um dies herauszufinden. Moderiert wird «Ärzte vs. Internet» vom Komiker und ausgebildeten Arzt Fabian Unteregger (41).

Fabian, ist es falsch, seine Symptome zu googeln, bevor man zum Arzt geht?

Nein. Es ist super, dass heute durch das Internet so viele Informationen zur Verfügung stehen. Man muss sich nur bewusst sein: Die Dinge, die man liest, richtig einzuordnen, ist schwierig. Hier braucht es dann Fachleute.

Zum Beispiel?

Die allermeisten, die Kopfweh haben, haben keinen Hirntumor. Genau dieser Google-Diagnose schenken allerdings viele Glauben und sind dann natürlich hochgradig beunruhigt.

Wieso glauben wir denn immer direkt dem Worst-Case-Szenario?

Der Mensch hat im Laufe der Evolution gelernt, Vorkehrungen zu treffen, wenn etwas Schlimmes passiert – damit es nicht noch einmal geschieht. Diesen Instinkt haben wir heute noch, obwohl wir ein sicheres Leben führen.



Der Trailer zur Sendung. (Quelle: SRF)

Worauf sollte man beim Symptome-Googeln noch achten?

Erstens: Wer ist die Quelle der Information? Wollen die uns irgendwie beeinflussen – zum Beispiel zu einem Kauf von etwas verleiten? Zweitens fehlt Laien das Fachwissen, das Gelesene einzuordnen. Hier braucht es Ärztinnen und Ärzte.

Googelst du selbst auch Symptome?

Ja – nur schon deshalb, weil ich ein grosser Informations-Junkie bin. Aber als Mediziner greift man durchaus auch auf das Internet zurück, weil man schlicht nicht alles auswendig wissen kann.

Du bist ausgebildeter Arzt. Konsultieren dich Leute aus deinem Umfeld oft, wenn sie Beschwerden haben?

Das kommt vor. Fehlt jemandem etwas, dann denke ich automatisch darüber nach. Ich bin auch sehr eindringlich, wenn ich glaube, es könnte etwas Ernstes sein und die Person sollte zum Arzt.

Wie haben sich die Laien-Teams in «Ärzte vs. Internet» geschlagen?

Es war sehr durchmischt. In einem Team hat zum Beispiel die Gruppenarbeit nicht so gut funktioniert. Ein anderes Team hat hingegen sogar im Vorfeld trainiert, das hat mich sehr beeindruckt. Die waren dann auf gut Deutsch auch saugut.

Und die Ärzte?

Das Ärzteteam ist sehr stark. Und das, obwohl sie nicht wie in ihrer Praxis arbeiten können: Dort gäbe es erst das Gespräch, dann eine Untersuchung und bei Bedarf weitere Analysen. In der Sendung stehen ihnen einzig Informationsfragmente zur Verfügung. Kommen dann sehr seltene Krankheiten vor, ist es doppelt schwierig für sie.

Was möchtest du persönlich mit der Sendung erreichen?

Wir können die Zuschauer pro Sendung für sechs Krankheiten sensibilisieren. Und das in einer sehr unterhaltsamen Umgebung. Ich bin überzeugt, dass Wissen sich besser verankert, wenn es unterhaltsam verpackt wird. Letztlich soll es Spass machen, die Sendung zu schauen. Den Patienten gefiel es auch, wie ihre Rückmeldungen zeigen – das freut mich sehr.

Wer neben Fabian Unteregger für die Show vor der Kamera steht, sehen Sie oben in der Bildstrecke.

«Ärzte vs. Internet» läuft während sechs Wochen montags um 20.05 Uhr auf SRF 1.

