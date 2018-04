Buh-Rufe für Zürcher «DSDS»-Kandidatin

Am Samstagabend kämpften 16 Kandidaten in der südafrikanischen Wildnis um ein begehrtes Ticket für die «DSDS»-Liveshows. Die Schweizer Emilija Mihailova (29) und Michel Truog (26) konnten die Jury mit ihrer Performance überzeugen. Ihre Zürcher Kollegin Michèle Wegmann (23) vermochte aber nicht zu punkten. Im Gegenteil: Ihr Auftritt wurde zum Desaster.

Schon während den Proben für das Recallfinale hatte Michèle sichtlich Probleme mit ihrem Song «Over the Rainbow», den sie mit Schlager-Fan Mia Gucek (25) im Duett singen sollte. «Ich bin ein bisschen durch den Wind», jammerte sie in der Sendung. Der Text bereitete ihr Schwierigkeiten.

«Für mich war das Gejammer»

Sie habe den Rauswurf bereits geahnt, als sie den Song am Morgen bekommen habe, sagt Michèle im Gespräch mit 20 Minuten. «Das Lied hat einfach nicht zu mir gepasst.»

Auch die Tatsache, dass der letzte Recall in einer Arena vor Publikum stattfand, machte ihr Kopfzerbrechen. Ihre Ängste konnte Michèle bis zu ihrem Auftritt dann auch nicht bekämpfen – Resultat: Schon nach der ersten Strophe den Song konnte sie den Song nur noch summend performen. Die Zuschauer vor Ort kannten kein Erbarmen und buhten die 23-Jährige gnadenlos aus.

Weil man das Publikum mehr gehört habe als die Musik und ihre eigene Stimme, «konnte ich die Buh-Rufe hören», sagt die Zürcherin. «In dem Moment schwächt es einen sehr, und es ist schwierig ruhig zu bleiben.» Ebenso in den Gesichtern der Jury habe sie gemerkt, dass ihre Performance nicht gut war. «Die Gesichter sind wie Spiegel deiner Leistung.»

Konkurrentin Mia ging es da nicht besser. Die Duisburgerin wusste zwar den Text, traf aber keinen einzigen Ton. Die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen (64), Ella Endlich (33), Carolin Niemczyk (27) und Mousse T.(51), war schockiert. «Für mich war das, wenn ich es mal böse ausdrücken will, Gejammer», sagte Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk. Auch Produzent Mousse T hatte keine guten Worte für die Kandidatinnen: «Bisher hatte ich gute Laune. Vorbei.»

Neues «DSDS»-Traumpaar

Im Gegensatz zu Mia musste Michèle nach dem katastrophalen Auftritt die Heimreise antreten. Für die Zürcherin endete damit der Traum von «Deutschland sucht den Superstar». Gewonnen hat die Zürcherin trotzdem – eine neue Liebe.

Vergangenen Samstag machte sie ihrem Mitstreiter Sven Lüchtenborg aus Astheim mit dem Song «Keine(r) ist wie du», den sie mit ihrem Schweizer-Kollegen Michel Truog performte, ein öffentliches Liebesgeständnis. Trösten kann sich das junge Paar nun auch gemeinsam, denn für den 21-Jährige war die Reise bei «DSDS» ebenfalls zu Ende. Zu ihrer Beziehung mit Sven möchte sich Michèle aber nicht äussern.

Schweizer Michel und Emilija sind weiter

Einen Platz in den Motto-Shows konnten sich dafür die beiden anderen Schweizer Kandidaten Michel und Emilija sichern. Mit den Songs «Here Without You» von 3 Doors Down und «No Roots» von Alice Merton überzeugten sie die strenge Jury.

Ab kommenden Samstag kämpfen die zehn verbliebenen Kandidaten in vier Liveshows um den Titel «Superstar 2018». Für zwei Sänger wird der Traum gleich nach der ersten Show platzen.

(kao)