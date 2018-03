«Ich war in einem Mädchen-Kloster»

In ihrem ersten Youtube-Video verrät Gerda einige Geheimnisse, welche die Fans von «Germany's Next Topmodel» in der TV-Show bis anhin noch nicht erfahren haben.

Die gebürtige Litauerin erzählt, dass ihre Jugend nicht immer leicht war: «Ich habe viel Scheisse gebaut und hatte die falschen Freunde.» Mit 12 hat sie ausserdem angefangen zu rauchen. Ihre Mutter hat sie deswegen in ein Internat in Bayern gesteckt – in diesem Mädchen-Kloster hat Gerda zwei Jahre lang gelebt.

Gewollte und ungewollte Narben

Dass sie sich die Brüste hat vergrössern lassen, hat Gerda bereits bei «Germany's Next Topmodel» bestätigt. Nun verrät die 25-Jährige, dass sie auch bei ihren Lippen schon nachgeholfen hat. Sie habe bei einem Schönheitschirurgen ein Praktikum gemacht. Die temporäre Lippenvergrösserung gab es da vom Arzt als Abschiedsgeschenk.

Im Gesicht trägt Gerda jedoch auch eine Narbe, die ihr kein Chirurg verpasst hat. «Ich wurde mit sechs Jahren von einem Hund gebissen», sagt die Kölnerin. Die Narbe auf ihrer Wange erinnert Gerda bis heute an das Erlebnis.

Ihr erster fester Freund

Auf Instagram präsentiert sich Gerda gerne mit ihrem Freund Tobias. Der 24-jährige Bodybuilder und die «GNTM»-Kandidatin sind seit bald einem Jahr ein Paar, erzählt sie im Video. Sie gesteht ausserdem: «Ich hatte vorher noch nie eine richtige Beziehung.»

