Es wird viel darüber spekuliert, ob bei «Germany's Next Topmodel» wirklich immer alles echt oder doch vieles gestellt ist. Auch Gerdas Fans interessieren sich für die Authentizität der Show, weshalb die 25-jährige Ex-Kandidatin in ihrem neuen Video klarstellt: «Ich weiss gar nicht, wieso so viele glauben, dass es inszeniert ist. Es ist Reality-TV und da ist wirklich nichts gespielt.»

Umfrage Glaubst du Gerda? Ist bei «GNTM» alles echt? Ja. Es wirkt nicht gespielt.

Nein. Ich glaube, es gibt ein Drehbuch.

Einiges ist echt, anderes wohl nicht.

Ich schaue «GNTM» nicht.



Weiter erklärt Gerda, die am Donnerstag aus der Show geflogen ist, dass die Mädchen keine von der Regie definierten Rollen übernehmen, sondern so sind wie im echten Leben. «Uns sagt keiner, was wir tun oder sagen sollen, und es ist wirklich alles real», versichert die Kölnerin.

Abends herrscht Langeweile

Eines bekommen die Kandidatinnen aber dennoch strikt vorgeschrieben: Während der Dreharbeiten müssen die Mädchen ihre Handys abgeben. Telefoniert wird in der Regel nur im Beisein der Kamera. Gerda findet das grundsätzlich gut – man könne sich so besser auf die Show konzentrieren.

Trotzdem meint die gebürtige Litauerin: «Vor allem wenn man kein Handy, Internet oder Fernsehen hat, bleibt einem fast nichts mehr übrig. Manchmal habe ich gelesen, aber irgendwann geht man abends halt einfach schlafen, weil es nichts zu tun gibt.» So seien alle Mädchen richtige Langschläferinnen geworden und oft schon um 19 oder 20 Uhr ins Bett gegangen.

Einkaufen müssen die Girls nicht selbst

Viele freie Tage hätten die Teilnehmerinnen jedoch nicht, erklärt Gerda weiter: «Es passiert wirklich sehr selten, dass wir mal richtig frei haben.» Aus diesem Grund kümmert sich das Team von «Germany's Next Topmodel» um die Erledigungen der Mädchen.

«Wir haben eine Nanny, die für uns da ist und alles besorgt, was wir gern hätten.» Die Nanny kaufe unter anderem die Lebensmittel für die Mädchen ein und kümmere sich allgemein um ihre Anliegen.

Was Gerda sonst noch von ihrer «GNTM»-Zeit zu berichten weiss, erfährst du oben in der Bildstrecke oder – falls du gerade 23 Minuten Zeit hast – in voller Länge im Video.



(Quelle: Youtube/Gerdajlewis)

(anh)