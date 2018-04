Adela erhält vor laufender Kamera einen Antrag

Heute veröffentlichte 3+, Stammsender der Schweizer «Bachelor»- und «Bachelorette»-Formate, den ersten Trailer zur kommenden Staffel mit Bachelorette Adela Smajic (25). Im knapp 50-sekündigen Clip läuft zunächst alles nach gewohntem Prozedere. Adela flunkert zu Beginn in die Kamera: «Ich kann es kaum erwarten, die grosse Liebe zu finden.» Die TV-Moderatorin und Studentin hatte nach eigenen Angaben noch nie eine feste Beziehung.

Des weiteren plantscht Adela effektvoll in der thailändischen Meeresbrandung, die tätowierten Muskelmänner, die sie umschwärmen, raufen sich oben ohne auf einem Boot (ja, liebe Leser, das Partyboot, es kommt zurück!) und setzen zu Strippereinlagen an. Und wir erfahren bereits: Adela hält mit Knutschen nicht zurück.

«Ich werde den Moment nie vergessen»

Ganz am Schluss wird es aufregend: Adela steht in einem mit Rosenblättern und Kerzen geschmückten Zelt. Dann Zoom auf zwei Männerhände, die ihr einen Ring auf einem Herzkissen entgegenstrecken. Adela schlägt die Hände vor dem Mund zusammen, in ihren Augen bilden sich Tränchen. Ist es das, was wir alle denken?

«Ja, es gibt einen Antrag in der Staffel», sagt sie zu 20 Minuten. Sie hätte es nicht kommen sehen: Es war wunderschön. Ich werde den Moment nie vergessen, schliesslich war es mein erster Heiratsantrag. Und vielleicht bleibt es auch der einzige – wer weiss?»

Sie sei immer noch geflasht, wenn sie an den Moment zurückdenkt. Ob es der Mann ist, in den sie sich bei den Dreharbeiten verliebt hat, will die Baslerin nicht verraten. «Ein bisschen Spannung soll blieben.» Die neue Staffel «Die Bachelorette» startet am Montag, 16. April.

