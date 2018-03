Ist Adela Smajic die neue Bachelorette?

Ihr ganzes Leben scheint sich im Badeanzug abzuspielen. Diesen Eindruck erweckt jedenfalls ihr Instagram-Profil: Adela Smajic zeigt sich am Pool, am Meer oder am Strand. Mal im Einteiler, mal im Bikini, mal ohne Oberteil.



Zurzeit soll die 25-Jährige unter der Sonne in Thailand weilen: Wie Nau.ch vermeldet, soll Adela Smajic nämlich gerade mitten in den rund sechswöchigen Dreharbeiten für die neue «Bachelorette»-Staffel von 3+ stecken. «Adela wird Quote bringen», wird ein Insider zitiert.

Sie würde auch sonst gut zur Show passen: Die Tochter von Ex-FC-Sion-Coach Admir Smajic hat schon Kamera-Erfahrung und moderiert auf dem Lokalsender Tele Basel. Damit bei ihrem Arbeitgeber niemand Verdacht schöpfe, habe die bosnisch-stämmige Bachelorette eine Auslandreise vorgeflunkert, heisst es.

Eine offizielle Bestätigung des Senders fehlt bislang.

Update folgt

(kfi)